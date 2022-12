Riesen holen Cherry zurück in die BBL

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben auf den Ausfall ihres Topscorers Prentiss Hubb reagiert.

Geht wieder in der BBL auf Korbjagd: Will Cherry. IMAGO/Eibner

Der erfahrene Aufbauspieler Will Cherry (31) spielt fortan für "LuBu". Der US-Guard, 2016 mit Alba Berlin deutscher Pokalsieger, war in der vergangenen Saison noch für die Fraport Skyliners Frankfurt aktiv.

Cherry hat 2014 acht NBA-Spiele für die Cleveland Cavaliers absolviert. Später stand der Guard unter anderem in Litauen, Kroatien, Griechenland, Italien, Israel und der Türkei unter Vertrag.

Mehr Tiefe im Backcourt

"Er ist ein erfahrener Spieler mit Führungsqualitäten, der uns mehr Tiefe auf der Guard-Position bietet, was wir nach dem Ausfall von Prentiss Hubb dringend benötigt haben", sagte Ludwigsburgs Trainer Josh King. Hubb fehlt den MHP Riesen wegen einer Fußverletzung noch wochenlang.

Mit acht Siegen aus elf Spielen belegen die Riesen derzeit Rang vier in der BBL. Nächster Halt ist am Freitagabend (19 Uhr) auswärts in Weißenfels der Mitteldeutsche BC.