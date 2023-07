"Riesen-Ansturm": Zweitliga-Auftakt nach einer Stunde ausverkauft

Mit dem Gastspiel des FC Schalke 04 beim Hamburger SV beginnt Ende Juli die neue Zweitliga-Saison. Das Interesse an Tickets für das Auftaktspiel war groß, bereits nach einer Stunde war der Heimbereich ausverkauft.

Zum Start in die neue Zweitliga-Saison hat sich die DFL bei der Ansetzung für einen Kracher zum Auftakt entschieden: Der Hamburger SV, in der Relegation knapp am Aufstieg gescheitert, empfängt Absteiger FC Schalke 04. Das Spitzenspiel steigt am Freitagabend (28.07.) zur Primetime (20.30 Uhr).

Gut zweieinhalb Wochen vorher öffneten die Rothosen ihren Vorverkauf für Mitglieder am Dienstagvormittag um 10 Uhr - und mussten ihn nach gut einer Stunde bereits wieder schließen, wie man auf der Vereinswebseite bekanntgab. Von einem "Riesen-Ansturm auf den Saisonauftakt" schreiben die Hamburger dort.

Tickets im Business-Bereich verfügbar

"Alle im Mitglieder-Verkauf angebotenen Karten waren innerhalb der ersten 60 Minuten vergriffen", heißt es weiter, lediglich "Tickets im Business-Bereich" seien noch verfügbar.

Zusätzlich verweist der HSV darauf, dass in der Ticketbörse vereinzelt Dauerkarten-Inhaber ihre Karten anbieten können. Den für Donnerstag (13. Juli) avisierten freien Verkauf wird es nicht geben.

Resthoffnung für S04-Fans

Hoffen dürfen derweil noch die Fans des FC Schalke 04. Zwar haben die Königsblauen nur einen Bruchteil der Karten für das 57.000 Zuschauer fassende Volksparkstadion bekommen, allerdings läuft bei den Gelsenkirchenern noch bis zum Morgen des 17. Juli eine Bewerbungsphase, um eines der begehrten Gästetickets zu ergattern. Plätze in insgesamt drei Blöcken der Südtribüne wurden S04 zugesprochen - die Anfragen übersteigen jedoch ebenfalls bereits deutlich das Kontingent.