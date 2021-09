Riese Isherwood setzt auf kleine Schritte

Drei Jahre spielte Thomas Isherwood beim FC Bayern München in Jugend und 2. Mannschaft. Für den Sprung zu den Profis reichte es nicht. Beim SV Darmstadt 98 unternimmt der Schwede einen zweiten Anlauf im deutschen Fußball. Bislang warfen ihn Verletzungen jedoch zurück.

Mit der Unterschrift beim SV Darmstadt 98 zu Jahresbeginn erfüllte sich für Thomas Isherwood ein Herzenswunsch. Nach dem ersten Anlauf beim FC Bayern München und einem Intermezzo bei Bradford City in England hatte er zuletzt zwei Jahre in Schweden gespielt. "Ich war sehr glücklich, denn es war mein größter Traum, nach Deutschland zurückzukehren", sagt der 23-Jährige im Rückblick auf seinen Wechsel.

Syndesmoseriss und Muskelverletzung

Doch das Glücksgefühl hielt nur kurz. Nach zwei Wochen riss die Syndesmose. Wochenlang fiel er aus, wurde erst zum Saisonende wieder fit. Für mehr als einen Kurzeinsatz reichte es nicht mehr. Den Urlaub in der Sommerpause arbeitete der ehemalige U21-Nationalspieler mit einem Physiotherapeuten durch, um komplett fit in die neue Saison zu gehen. Doch dann zog er sich in der Vorbereitung eine Muskelverletzung zu.

Dieser Rückschlag habe ihn noch etwas härter getroffen als die erste Verletzung. "Aber so ist das Leben. Als Profifußballer musst du mental stark sein, positiv bleiben und dann gehst du aus solchen Phasen gestärkt hervor." Kraft hätten ihm in dieser Zeit drei Dinge gegeben: die Verantwortlichen in Darmstadt, die ihn immer wieder gepusht und aufgemuntert hätten, dazu seine Familie sowie seine Fähigkeit, sich selbst zu motivieren.

Viel Konkurrenz in der Innenverteidigung

Bereits im Pokal gegen 1860 München durfte Isherwood beginnen, zeigte nach ein paar Wacklern zu Beginn eine gute Leistung. Gegen Heidenheim wurde er zur Halbzeit für den gelb-verwarnten Lasse Sobiech eingewechselt und spielte ebenfalls ordentlich.

Insgesamt herrscht in der Innenverteidigung der Lilien große Konkurrenz: die beiden Neuzugänge Sobiech und Jannik Müller, Patric Pfeiffer, der talentierte Clemens Riedel und eben Isherwood konkurrieren um die in der Regel zwei Plätze in der Startformation.

"Natürlich hast du große Träume"

Auch wenn das seine Einsatzchancen zunächst verringert, empfindet Isherwood den Wettbewerb positiv: "Wenn ich sehe, dass mein Mannschaftskamerad gut ist, motiviert mich das, noch besser zu werden", sagt er. "Wenn sich alle in der Mannschaft so pushen, dann profitiert das ganze Team davon." Sein Ziel sei es, jeden Tag besser zu werden und einen Level zu haben, seine Chance zu nutzen, wenn sie komme. Dazu benötige er aber auch noch mehr Spielzeit.

"Du musst immer kleine Schritte machen", sagt der 1,95-Meter-Mann. Das gilt auch für seine Karriere. "Natürlich hast du große Träume, wenn du jung bist", sagt er. Aber auch als Fußballer müsse man realistisch sein. "Bei Bayern in der Jugend habe ich gesehen, dass es dort ein wirklich großer Schritt bis in die erste Mannschaft ist." Deswegen sei er wieder nach Schweden gegangen. "Und jetzt bin ich zurück in Deutschland", sagt er.