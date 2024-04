Riemer bleibt am Wiehen

Jonathan Riemer wird auch in der kommenden Saison für den SV Rödinghausen auflaufen. Der 23-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis Juni 2025 verlängert. Riemer, der bereits seit 2020 beim SVR beheimatet ist, kam in dieser Zeit auf über 100 Pflichtspiele für die Wiehenelf. "Er zeichnet sich unter anderem durch eine unheimliche Mentalität aus, die für uns als Mannschaft enorm wichtig ist. Trotz seines jungen Alters hat er schon reichlich Erfahrung und trotzdem noch eine Menge Potential", so Sportchef Alexander Müller zur Verlängerung.