Riemann und Bochum verlängern vorzeitig um zwei weitere Jahre

Der gemeinsame Weg von Manuel Riemann und dem VfL Bochum geht weiter. Der Vertrag des Keepers wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

Der bisherige Kontrakt von Manuel Riemann wäre im kommenden Jahr ausgelaufen, doch schon jetzt haben sich der VfL und seine Nummer 1 auf eine Verlängerung bis 2025 geeinigt.

"Er hat nach seinen konstant guten Leistungen in der 2. Bundesliga nun auch in der Bundesliga nachgewiesen, dass er ein Top-Torwart ist", erklärte Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, am Donnerstag.

Riemann ist seit 2015 im Verein und hat bisher 219 Pflichtspiele für die Blau-Weißen absolviert, darunter 31 Partien in der Bundesliga. In diesen spielte er sieben Mal zu null.

"Die Bundesliga war immer ein Traum von mir", sagte der 33-Jährige. "Inzwischen bin ich Bundesliga-Torwart und weiß, dass ich dort mit meinen Leistungen bestehen kann. Der Wunsch, weiterhin Bestandteil des VfL und der Bundesliga zu sein, ist sehr ausgeprägt. Insofern werde ich weiterhin alles daransetzen, den Erwartungen, die an mich gerichtet sind, gerecht zu werden."