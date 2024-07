Riemann nimmt "bis auf Weiteres" nicht am Bochum-Training teil

Der Trainingsauftakt des VfL Bochum geht am Mittwoch ohne Manuel Riemann vonstatten. Der Torwart ist nach dem Zerwürfnis vor den Relegationsspielen weiterhin nicht Teil der Mannschaft.

Rund sechs Wochen ist der Störfall rund um Manuel Riemann inzwischen her, komplett aufgearbeitet ist er offenbar noch nicht. Als der VfL Bochum am 3. Juli mit einer öffentlichen Einheit das Training für die kommende Bundesliga-Saison aufnahm, war der Torhüter nicht mit von der Partie. Kurz zuvor hatte der Verein mitgeteilt: "Manuel Riemann nimmt bis auf Weiteres nicht am Trainingsbetrieb des VfL teil. Beide Seiten sind im Austausch und bei der Aufarbeitung. Bis diese erfolgt ist, werden beide Seiten keine Stellungnahmen abgeben."

Riemann, der die gesamte Bundesliga-Saison über der Bochumer Stammkeeper gewesen war, hatte in den beiden Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf nicht dem Kader angehört. Als Grund dafür gab der Verein "unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu inhaltlichen Themen" an. Es habe sich aber ausdrücklich nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung gehandelt.

Rückkehr auf den Platz gilt als ausgeschlossen

Damals hatte der VfL eine Aufarbeitung der Vorfälle nach Saisonende angekündigt. Diese ist nun - fünf Wochen nach dem dramatischen Klassenerhalt im Elfmeterschießen, nach der einige VfL-Spieler sich noch auf dem Platz aus Solidarität ein Riemann-Trikot überstreiften - noch immer nicht abgeschlossen. Auch der Trainerwechsel von Interimscoach Heiko Butscher zum neuen Übungsleiter Peter Zeidler scheint nichts an der Situation geändert zu haben.

Der 35-jährige Keeper steht in Bochum noch bis 2025 unter Vertrag. Allerdings stand zuletzt eine Auflösung des Kontrakts im Raum, Riemann wurde mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Eine Lösung wurde bislang aber noch nicht gefunden. Als Nachfolger verpflichtete Bochum Patrick Drewes vom Karlsruher SC. Dass Riemann nochmal für Bochum auflaufen wird, gilt als ausgeschlossen.