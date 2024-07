Riemann-Nachfolger? Viel Lob für Rückkehrer Drewes

In der 2. Liga hat er sich bestens bewährt, die Bundesliga ist allerdings Neuland für Patrick Drewes. Ob der Rückkehrer beim VfL Bochum die neue Nummer 1 sein soll, ist noch offen.

Schon von 2019 bis 2021 stand Patrick Drewes beim VfL Bochum unter Vertrag und absolvierte fünf Partien, bevor er nach Sandhausen und dann zum Karlsruher SC weiterzog. Dort hat er sich einen glänzenden Ruf erworben als äußerst zuverlässiger Keeper und sympathischer Sportsmann.

Beim KSC setzen sie aber zukünftig auf den mehr als zehn Jahre jüngeren Max Weiss; in Bochum ist noch unklar, welchen Posten Drewes bekleiden soll. Man habe volles Vertrauen in den Rückkehrer, betont Sportdirektor Marc Lettau: "Patrick Drewes hat die sportliche Qualität, um auch in der Bundesliga im Tor zu stehen."

Der Umbruch in Bochum fällt etwas größer aus, völlig neu stellt sich der VfL auf der Torhüter-Position auf. Beschlossene Sache ist die Trennung von Manuel Riemann, der immerhin jahrelang die zuverlässige Nummer 1 war. Weiterhin gehören Niclas Thiede sowie Paul Grave, der von seiner Leihe zum Wuppertaler SV zurückkehrt, zum Aufgebot. Dagegen haben die beiden Routiniers Andreas Luthe und Michael Esser ihre Karriere beendet.

Damit nicht genug: Seit Trainingsbeginn am Mittwoch steht auch ein neuer Torwarttrainer auf dem Übungsplatz, nachdem Peter Greiber nach fast 20 Jahren den Revierklub verließ und beim 1. FC Köln anheuerte. Die Bochumer "Schnapper" arbeiten nun unter der Leitung von Sebastian Baumgartner, der vom österreichischen Erstligisten Red Bull Salzburg kommt.

Drewes, mit 31 Jahren äußerst erfahren, hat an den ersten Trainingstagen reichlich Gelegenheit, sich zu zeigen, weil der VfL offensichtlich mehrere Optionen abwägt. Soll eine klare Nummer 1 kommen, eher ein junger oder routinierter Torwart? Bleibt für Drewes dann nur ein Platz auf der Bank? "Da prüfen wir mehrere Möglichkeiten", sagt Trainer Peter Zeidler nur sehr vage.

Bochums Warten auf weitere Kandidaten

Einer der Kandidaten war und ist Daniel Peretz, aktuell beim FC Bayern unter Vertrag, wo der 23-jährige Israeli als Top-Talent gilt und für die Zukunft aufgebaut werden soll. Eine Leihe war eigentlich lange geplant, der neue Trainer Vincent Kompany aber möchte sich den jungen Kandidaten natürlich erst mal im täglichen Training anschauen.

Also hängt der VfL hier ein wenig in der Warteschleife, kann die Entwicklung aber in Ruhe abwarten, weil er einen erfahrenen und erprobten Torhüter in seinem Kader weiß. Zum ersten Mal wieder im Bochumer Kasten stehen wird Drewes voraussichtlich am Samstag. Dann steigt das erste Testspiel des VfL bei Regionalliga-Absteiger Rot-Weiss Ahlen.