Riemann-Nachfolge: Eine Spur führt zum KSC

Der Abschied von Manuel Riemann ist beschlossene Sache, nun macht der VfL Bochum bei der Suche nach neuen Torhütern Nägel mit Köpfen. Patrick Drewes steht vor der Rückkehr an die Castroper Straße.

Kurz vor den Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf wurde Manuel Riemann ausgebootet; der Vertrag mit dem langjährigen Stammkeeper dürfte zeitnah aufgelöst werden. Weil zudem die Routiniers Andreas Luthe und Michael Esser ihre Karriere beendeten, sind auf der Torhüter-Position beim VfL Bochum mindestens zwei Planstellen zu besetzen.

Dabei steht offenbar Patrick Drewes vor der Rückkehr nach Bochum, der zu Zweitligazeiten zwischen 2019 und 2021 beim VfL unter Vertrag stand und fünf Partien absolvierte, bevor er nach Sandhausen und dann zum Karlsruher SC weiterzog.

In der vorigen Saison war der 31-Jährige einer der herausragenden Keeper der 2. Liga, äußerst zuverlässig, absolvierte für die Karlsruher 32 Spiele und kam auf einen kicker-Notenschnitt von 2,86.

Die Bundesliga wäre Neuland für Drewes

Insgesamt absolvierte der 1,94 Meter lange Torhüter 102 Spiele in der Zweiten und 47 Spiele in der Dritten Liga, die Bundesliga allerdings wäre Neuland für den gebürtigen Delmenhorster. Sein Vertrag beim KSC läuft noch bis 2025; allerdings sollen die Karlsruher in der neuen Saison vor vor allem auf den mehr als zehn Jahre jüngeren Max Weiß setzen - und bereit sein, Drewes ziehen zu lassen.

Nach einem Bericht der Badische Neueste Nachrichten ist der Transfer nach Bochum bereits perfekt, das stimmt nach kicker-Informationen nicht. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Deal in dieser Woche über die Bühne geht. Die Ablösesumme dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Drewes war beim KSC eine Führungspersönlichkeit, zuvor beim SV Sandhausen sogar Kapitän, wäre aber in Bochum nicht zwingend als Nummer 1 eingeplant. Wie er sich beim VfL einreihen würde, ist natürlich noch offen, weil ja mindestens noch ein weiterer Torhüter verpflichtet werden soll.

Zieht es Riemann zum HSV?

Vorher aber ist noch die Trennung von Manuel Riemann abzuwickeln, der 2015 vom SV Sandhausen in den Ruhrpott gewechselt war. Hier steht zeitnah eine Vertragsauflösung im Raum, er wird mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht.

Mit der Bewegung auf der Torhüter-Position kommt das Transferkarussell auch in Bochum so langsam in Gang. Bisher holte der VfL nur einen externen Zugang, Stürmer Samuel Bamba von Borussia Dortmund.

Die Bochumer Profis genießen noch knapp eine Woche lang Urlaub, dann steht zunächst die Leistungsdiagnostik an. Am kommenden Montag bittet Peter Zeidler erstmals zum Training an der Castroper Straße.