Riemann muss die Finger weglassen

Manuel Riemann tut sich schwer damit, die Schuld komplett bei sich zu suchen. Zwar gibt Bochums Torhüter zu, dass "ein klarer Fehler meinerseits" zum Elfmeter geführt habe, den Pfiff als solchen kritisiert der Schlussmann aber.

Dass Manuel Riemann an der Hose des Freiburgers Roland Sallai zog, streitet der Bochumer natürlich nicht ab - die TV-Bilder sind klar wie Kloßbrühe. "Vielleicht gibt das Regelwerk da einen Elfmeter her", meint Riemann und ergänzt: "Aber wirklich nur vielleicht." Er moniert, dass Sallai "mit beiden Beinen" abgesprungen und obendrein nach vorne gefallen sei, obwohl Riemann ihn eher nach hinten zerrte. Die Quintessenz des Keepers lautet: "Das ist kein normaler Bewegungsablauf für ein Foulspiel." Seiner Meinung nach sei der Elfmeterpfiff "das falsche Zeichen für unseren so tollen Sport".

Durchaus liegt der Situation eine gewisse Theatralik Sallais zugrunde, ein falsches Zeichen ist es aber eher, wenn Riemann im Nachhinein nicht einfach sagt, dass der Hosenzupfer falsch war und er daher schlicht mit der nachvollziehbaren Entscheidung des Schiedsrichters leben muss.

Die Lösung wäre doch simpel gewesen: Entweder Riemann hätte den Ball bereits aus der Luft gefangen, was ihm nicht gelang, oder er hätte seine Finger weglassen müssen. Vermutlich hätte sein Verteidiger Dominique Heintz die Situation auch ohne Sallais Sturz bereinigt, und wenn der Ball doch im Netz gelandet wäre, hätte der Treffer aberkannt werden müssen, da Sallai der Ball im Duell mit Riemann kurz auf die Hand getippt war, was dann bei Erzielung eines Treffers zur Regelwidrigkeit wird.

Dass Bochums Nummer 1 den Strafstoß zum letztlich entscheidenden Gegentreffer verursacht hat, bildet einen Schatten auf seiner ansonsten herausragenden Leistung. Riese Riemann: Der 33-Jährige, der fünf Tage zuvor vom FC Bayern München sieben Tore eingeschenkt bekommen hatte, warf sich tollkühn in den Spielminuten vor und nach dem Strafstoß voller Leidenschaft und mit Erfolg in sämtliche Schüsse der Freiburger.