Riemann: Hoch angesehen bei den Fans - und bei den Profi-Kollegen

Über die gesamte Hinrunde gesehen war Manuel Riemann sicherlich die spektakulärste Figur bei Aufsteiger VfL Bochum. Das lässt sich auch an zwei Umfragen ablesen.

Mit über 30 erlebt Bochums Torhüter seine erste Saison in der Bundesliga. Und dort stand er gleich am ersten Spieltag im Mittelpunkt, als er in den Anfangsminuten in Wolfsburg (0:1) einen Elfmeter abwehrte.

Es folgten viele weitere sehr auffällige Partien, zum Beispiel im DFB-Pokal, als er den entscheidenden Elfmeter zum Sieg gegen Augsburg verwandelte. Zur Bilanz gehört freilich auch der verschossene Strafstoß gegen Hoffenheim, doch es überwiegen ganz deutlich die starken und mitunter spielentscheidenden Auftritte Riemanns.

Damit hat der reaktionsschnelle Keeper auch bei den Kollegen der 17 anderen Bundesligisten großen Eindruck hinterlassen. Beleg dafür: In der kicker-Umfrage unter den Bundesliga-Profis nach dem besten Torhüter der bisherigen Saison landet Riemann auf einem überaus respektablen vierten Platz, mit 9,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Erster ist natürlich Manuel Neuer mit 30,3 %, dahinter folgen Freiburgs Torhüter Mark Flekken (15,0) und Dortmunds Nummer 1, Gregor Kobel (11,1).

Auch die Fans zeichnen ihn aus

Hier ist Riemann also die Nummer 4 der Liga, in Bochum ist er die Nummer 1. Die VfL-Fans jedenfalls wählten den extrovertierten Schlussmann zu ihrem Spieler der Vorrunde. Über die Hälfte der knapp 5000 Teilnehmer votierte für Riemann, der sich in einer Videobotschaft über die sozialen Kanäle des Vereins bei den Bochumer Anhängern bedankte.

"Ihr habt uns unglaublich unterstützt, das hat uns getragen, gerade so einen emotionalen Typen wie mich", sagte Riemann. "Alles geben für den Verein und die Fans", das sei sein Hauptanliegen. Von daher finde er es "brutal schade", dass die Fans beim Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag nicht an der Castroper Straße dabei sein dürfen.

"Am Anfang geben wir dann ohne euch Gas", versprach Riemann. "Und am Ende feiern wir dann hoffentlich gemeinsam den verdienten Klassenerhalt."