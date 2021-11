Riemann: Elfter vergebener Torwart-Elfmeter der Bundesliga-Geschichte

Bochums Keeper Manuel Riemann (33) hat mit seinem verschossenen Elfmeter am Samstag ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben.

Wusste, wo er sich bedanken musste: VfL-Keeper Manuel Riemann (in Gelb) mit Milos Pantovic. imago images/Team 2

Beim Stand von 1:0 in der 76. Minute war es die große Chance für den VfL zur Vorentscheidung, doch Riemann donnerte den Ball übers Tor. Am Ende konnte der Bochumer Keeper aber aufatmen, weil er einerseits die Null hielt - und andererseits Milos Pantovic in der siebten Minute der Nachspielzeit aus der eigenen Hälfte zum 2:0-Endstand traf.

Riemanns Elfmeter-Fehlschuss war der elfte eines Torhüters in der Bundesliga-Geschichte - alleine sechs davon ließ Elfmeter-Spezialist Jörg Butt liegen, den letzten am 30. Januar 2010 im Torwart-Trikot des FC Bayern. Seit der Saison 1963/64 wurden allerdings auch 35 Elfmeter von Bundesliga-Torhütern verwandelt. Butt steht in dieser Statistik mit 26 getroffenen Elfmetern mit weitem Abstand ganz vorne.

Die 11 verschossenen Elfer im Überblick:

6. November 2021: Manuel Riemann (VfL Bochum)

30. Januar 2010: Jörg Butt (Bayern München)

22. Mai 2004: Jörg Butt (Bayer 04 Leverkusen)

20. April 2002: Jörg Butt (Bayer 04 Leverkusen)

23. Februar 2002: Oliver Kahn (Bayern München)

5. Mai 2001: Tomislav Piplica (Energie Cottbus)

15. April 2001: Jörg Butt (Hamburger SV)

3. Oktober 1998: Jörg Butt (Hamburger SV)

27. Oktober 1972: Fred-Werner Bockholt (Kickers Offenbach)

23. September 1972: Norbert Nigbur (FC Schalke 04)

17. Mai 1969: Petar Radenkovic (1860 München)