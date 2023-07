Riemann bereit für Bochums XXL-Test

Nach einem heftigen Gewitter am frühen Morgen verlief die erste Dienstag-Einheit des VfL Bochum im Trainingslager störungsfrei. Für den ersten Test am Mittwoch steht auch die Nummer 1 wieder parat.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Gais (Italien) berichtet Oliver Bitter

Thomas Letsch hatte sich extra den Wecker gestellt, um am Morgen eine Laufrunde zu drehen. Weil aber ein Gewitter einsetzte, nahm Bochums Trainer Abstand von seinem persönlichen Fitnessplan. Auf der Agenda steht allerdings bei Letsch, in den nächsten Tagen auch ein bisschen an der eigenen Fitness zu arbeiten, falls es die aktuellen Termine zulassen.

Die bisherigen drei Testspiele verliefen eher unbefriedigend; am Mittwoch Abend trifft der VfL in der nächsten Vorbereitungs-Partie auf den Serie A-Absteiger Spezia Calcio. Es wird ein Test mit ungewöhnlicher Spieldauer, ein XXL-Termin: Um die Belastung besser zu steuern, einigten sich beide Teams darauf, beim Treffen in Brixen dreimal 40 Minuten zu absolvieren.

Zumindest in einem Spieldrittel, eventuell auch 60 Minuten lang, wird dann wieder Manuel Riemann im Tor stehen, der zu Beginn der Vorbereitung wegen muskulärer Probleme passen musste. Nun steht Bochums Nummer 1 bei den täglichen Übungseinheiten wieder im Kasten und ist bereit für das erste Testspiel.

"Ideal ist die Situation natürlich nicht", so Letsch, "aber er hat ja zum Beispiel in der vorigen Saison jedes Spiel bestritten und dürfte schnell wieder in seinen Rhythmus finden."

Nach dem schlappen Auftritt gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (1:3) am Mittwoch will Letsch vor allem sehen, "dass wir schneller hinter den Ball kommen"; eine kompaktere Defensive ist unter anderem gefragt beim Spiel gegen die Italiener.

Positive Signale von Förster

Dann wird Philipp Förster noch nicht dabei sein, der aber immerhin auf dem Trainingsplatz zurückkehrte und am Dienstagvormittag seine erste Einheit absolvierte. "Geht wieder ganz gut", signalisierte der Mittelfeldspieler, dem zuvor Beschwerden an der Achillessehne zu schaffen machten.

Förster also macht Fortschritte, komplett aber ist der Bochumer Kader bei weitem noch nicht. Gesucht wird nach wie vor ein Spieler für die linke Außenbahn sowie mindestens ein Innenverteidiger. Zudem soll auch eventuell noch ein wendiger Stürmer kommen. Vor Wochen hatten sich die Pläne zerschlagen, Sven Michel von Union Berlin zu verpflichten, der sich dann ja doch für den FC Augsburg entschied.

Ob noch neue Spieler im Trainingslager eintreffen, das bis Sonntag dauert? "Manchmal klemmt es halt, manchmal kann es ganz schnell gehen", so Letsch, "aber wir machen natürlich nur Sachen, von denen wir auch zu 100 Prozent überzeugt sind."