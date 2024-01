Riehle verlässt Degerloch auf Leihbasis

Die Stuttgarter Kickers geben Konrad Riehle in die Oberliga zur SG Sonnenhof Großaspach ab. Der 22-jährige Angreifer kam in der laufenden Saison lediglich zu sechs Regionalliga-Einsätzen für die Blauen. Mit dem Leihgeschäft verbindet Riehle große Hoffnungen: "Die vergangenen Jahre bei den Kickers waren intensiv und erfolgreich, was mich letztendlich auch als Spieler nochmal einen Schritt weitergebracht hat. Nun ist es für mich aber umso wichtiger, dass ich regelmäßig zum Einsatz komme und meine bestmögliche Leistung abrufe."