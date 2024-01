Rieds Erfolg wird nicht allein von Ante Bajic abhängen

Die SV Ried hat am Montag das Training wieder aufgenommen. Mit Ante Bajic hat Trainer Maximilian Senft einen wichtigen Spieler für das Mittelfeld gewinnen können. Verstärkung sucht man im Innviertel noch auf der linken Seite.

Die SV Ried ist am Montag in die Vorbereitung gestartet. SVR/ Schröckelsberger

Die SV Ried ist am Montag in die Vorbereitung gestartet. Trainer Maximilian Senft hat seinen Kader zu Testungen und einer Kraftkammereinheit am Vormittag und einem Training am Kunstrasen am Nachmittag zusammengetrommelt.

Mit dabei war erstmals auch Rückkehrer Ante Bajic. Der Mittelfeldspieler ist nach eineinhalb Jahren beim SK Rapid zu den Innviertlern zurückgekehrt. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Ante Bajic einen sehr guten Spieler dazubekommen haben. Ob wir im Frühjahr erfolgreich sind, wird aber nicht von ihm allein abhängen. Die gesamte Mannschaft ist gefordert, die Leistung vom Herbst zu bestätigen. Für unseren Kader sind wir jetzt noch auf der Suche nach einer Verstärkung auf der linken Seite", betont Sportdirektor Wolfgang Fiala.

Langzeitverletztes Trio

Neben den langzeitverletzten Spielern Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Philipp Pomer fehlten beim Mannschaftstraining Nikki Havenaar (leicht angeschlagen), Nils Seufert und Oliver Steurer (beide erkrankt) sowie Jonas Mayer, Nico Wiesinger und Ben-Travis Wörndl (alle Bundesheer). Den Verein verlassen hat in der Winterpause Oguzhan Özlesen (Wiener Sport-Club).

"Zwei Punkte sind mir in der Vorbereitung besonders wichtig: Zum einem wollen wir uns in der Spielidee weiter verbessern und zum anderen die Teamentwicklung forcieren. Unser Fokus liegt darauf, dass wir am Tag X, das ist der 16. Februar, wenn wir gegen den FAC spielen, voll da sind. Für die Richtung, in die das Duell mit dem GAK gehen wird, sind die fünf Spiele davor entscheidend", sagt Cheftrainer Maximilian Senft.