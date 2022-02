Riedle im Interview: "Wir in Deutschland müssen aufpassen"

Als Stürmer erzielte Karl-Heinz Riedle (56) 18 Tore im UEFA-Cup, heute analysiert er als TV-Experte für RTL die Europa League. Im kicker-Interview spricht er über die Chancen der deutschen Klubs - und eine Gefahr für die Liga.

kicker: Als RTL-Experte werden Sie freuen, dass der BVB nun in der Europa League antritt. Was denkt denn der frühere Stürmer der Dortmunder über den Abstieg aus der Königsklasse?

Da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Als Borusse wäre es mir natürlich lieber gewesen, wenn der BVB weiter in der Champions League mitspielen würde. Aber bei RTL freuen wir uns natürlich, dass wir Dortmund nun übertragen dürfen.

Die Dortmunder sind gefordert, die Enttäuschung über das vorzeitige Aus in der Königsklasse umzuwandeln in positive Energie. Wie schwer ist es, den Schalter umzulegen?

Ich glaube, das Thema spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Spieler hatten genug Zeit, das Ausscheiden zu verarbeiten. Jetzt sollte jeder fokussiert sein und wissen, dass man in der Europa League auch eine Menge gewinnen kann. Man muss sich nur mal anschauen, wer noch im Wettbewerb vertreten ist. Barcelona, Sevilla, Neapel und, und, und. Das sind alles andere als unattraktive Namen. Ich rechne damit, dass die Dortmunder - und auch die Leipziger, denen es ähnlich ging - in der Europa League 100 Prozent geben werden.

Was macht den Reiz des Wettbewerbs aus, der beispielsweise in Spanien einen deutlich höheren Stellenwert zu genießen scheint als in Deutschland?

In Deutschland scheint es wirklich so zu sein, dass der eine oder andere mit der Wertschätzung der Europa League hadert. Aber das wird dem Wettbewerb nicht gerecht. In den Stadien herrscht oft eine tolle Atmosphäre, etwa in Sevilla oder in Glasgow. Die Qualität der Teams stimmt auch. Mir kommt die Europa League vor allem in diesem Jahr wie eine kleine Champions League vor.

Die deutschen Mannschaften tun sich fast schon traditionell schwer in der Europa League. Die Bundesliga konnte noch keinen Sieger stellen, seit der Wettbewerb 2009 als Nachfolger des UEFA-Cups einführt wurde. Welche Erklärung gibt es dafür?

Es liegt nahe, dass die Klubs den Wettbewerb in der Vergangenheit nicht immer so angenommen haben wie es nötig gewesen wäre, um darin zu bestehen. In dieser Saison habe ich dieses Gefühl allerdings nicht. Bayer Leverkusen spielt eine super Serie bislang in der Europa League, da kann einiges passieren mit dieser jungen, hungrigen Mannschaft. Auch Eintracht Frankfurt hat schon überzeugt.

Der BVB tritt an, um den letzten noch fehlenden Titel im Trophäenschrank zu gewinnen. Wie sehr spornt es einen Profi an, zu wissen, dass man der Erste sein und sich damit in den Klubannalen verewigen könnte?

Das ist definitiv ein Anreiz. Du brennst für Erfolge. Jeder Spieler träumt doch von großen Titeln, da zählt die Europa League fraglos dazu. Wenn du irgendwann deine Karriere beendet hast und zurückschaust, fühlt sich ein Titelgewinn immer besser an als lauter zweite oder dritte Plätze.

In den Play-offs bekommt es der BVB mit den Glasgow Rangers zu tun (Hinspiel Donnerstag ab 17.30 Uhr bei RTL+). Ein guter Gegner zum Einstieg, weil er zwar einen Namen hat, aber nicht die absolute Topklasse darstellt?

Die Rangers sind ein super Klub - und die Bilanz des BVB gegen die Rangers ist negativ. Da sollte man nicht denken, dass man die im Vorbeigehen besiegt. Steven Gerrard hat sie über einen längeren Zeitraum sehr gut entwickelt und sie zurück in die nationale Spitze geführt. Dorthin, wo sie meiner Meinung nach auch hingehören. Sein Nachfolger Giovanni van Bronckhorst baut darauf auf. Dortmund wird aufpassen müssen, dass sie die Rangers nicht unterschätzen.

Dortmund hofft auf einen fitten Erling Haaland im Rückspiel. Sie waren früher selbst Angreifer: Spielt es eine Rolle, ob man seine Tore in der Champions League oder der Europa League schießt?

Ein Ausfall würde Dortmund natürlich schwächen. Mit Haaland hat der BVB eine andere Offensive als ohne ihn - auch wenn man zuletzt gegen Union auch in seiner Abwesenheit drei Tore machen konnte. Die Reaktion auf die fürchterliche Niederlage gegen Leverkusen hat gestimmt. Ich glaube, jeder weiß jetzt, worauf es ankommt.

Ist Haaland von seinem Naturell her der ideale Spieler für K.-o.-Wettbewerbe wie die Europa League?

Ja, genau so jemanden brauchst du, denn auf diesem Niveau darfst du dir keine Fehler und keine Schwächen erlauben. Es gibt keine Chance, etwas zu korrigieren. Haaland ist immer voll fokussiert. Aber auch die anderen sind jetzt gefordert. Es kann nicht sein, dass Dortmund nur von einem Spieler abhängig ist. Die anderen müssen notfalls zeigen, dass es auch ohne ihn geht.

Sie waren früher selbst Stürmer. Spielt es eine Rolle, ob man seine Tore in der Champions League oder der Europa League schießt?

Nein, es geht immer nur darum, zu treffen. So schätze ich Haaland auch ein. Er will immer Tore schießen. Und man kann es ja auch so sehen: In der Europa League konnte er bislang noch keine Spuren hinterlassen. Das ist vielleicht noch ein Zusatzanreiz für ihn, wenn er wieder fit ist.

Das Hinspiel findet vor 10.000 Zuschauern in Dortmund statt. Das Rückspiel steigt im vollen Ibrox Stadium. Ist die Kulisse diesmal ein wichtiger Faktor?

Ja, sicherlich. Dem BVB wird etwas fehlen. Ein volles Stadion beeindruckt den Gegner - speziell das in Dortmund.

Beim letzten Pokalfinale als Pokalträger im Einsatz: Karl-Heinz Riedle imago images/Christian Schroedter

Neben dem BVB stieg auch Leipzig aus der Champions League ab. RB bekommt es in den Play-offs nun mit San Sebastian zu tun. Ein machbares Los?

Ja, aber auch sie sollte man nicht unterschätzen. Die Mannschaft hat Qualität, sie hat nicht zufällig PSV Eindhoven hinter sich gelassen. Leipzig allerdings ist inzwischen wieder auf einem anderen Niveau als noch in der Hinrunde.

RB hat unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele gewonnen. Haben die Leipziger den Turnaround geschafft?

Absolut - auch wenn die Statistiken im vergangenen Spiel eigentlich alle für Köln sprachen. Aber so ist es manchmal im Fußball. Das ändert nichts daran, dass RB generell wieder stabil wirkt. Sie haben in Dani Olmo einen wichtigen Faktor wieder auf dem Platz, Christopher Nkunku ist weiter in herausragender Form. Beides sind absolute Unterschiedsspieler, die dem Team sehr helfen.

Leipzig bestreitet die Saison ohne Sportdirektor. War das auch ein Grund für die Turbulenzen, in die der Klub während der Hinrunde geraten war und die letztlich die schnelle Entlassung von Trainer Jesse Marsch zur Folge hatten?

Für mich sind das nur Ausreden. Damit würde man es sich zu einfach machen. Jesse Marsch hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen, wichtige Stützen wie Dayot Upamecano oder Marcel Sabitzer waren nicht mehr da, Olmo fiel aus. Wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, setzt sich das oft im Kopf fest. Der Trainerwechsel war aus RB-Sicht daher genau richtig, um diese Muster wieder zu durchbrechen. Die Bilanz von Tedesco spricht für sich.

Bereits sicher qualifiziert fürs Achtelfinale sind Frankfurt und Leverkusen. Welches Team aus dem deutschen Quartett besitzt das Zeug, die Europa League zu gewinnen?

Leverkusen traue ich - wie anfangs angedeutet - sehr viel zu in diesem Jahr. Rudi Völler, Simon Rolfes und Gerardo Seoane machen dort einen Riesenjob. Die Mannschaft hat eine unbeschwerte Art, Fußball zu spielen, die sie derzeit auch erfolgreich auf den Platz bringt. Florian Wirtz hat eine überragende Qualität, da wächst auch für die deutsche Nationalmannschaft ein Wahnsinnsspieler heran. In meinen Augen hätte es Leverkusen mal verdient, um den Titel mitzuspielen. Leipzig ist in der aktuellen Verfassung sicher auch ein Kandidat, der lange dabei sein könnte. Aber ich traue auch Dortmund zu, weit zu kommen.

Neben Dortmund und Leipzig stiegen unter anderem auch der FC Barcelona, der FC Porto und der FC Sevilla ab. Auch Neapel, Lazio Rom, Lyon und Monaco sind noch im Rennen. War es schon mal so schwer, den Titel zu holen?

Nein, so viele Kracher wie in dieser Saison waren in der Vergangenheit selten im Wettbewerb. Ich rechne aber damit, dass am Ende wieder Sevilla eine wichtige Rolle spielen wird. Sie sind in der Europa League gefühlt unbesiegbar.

Sevilla konnte die Europa League bereits sechsmal gewinnen, Sportdirektor Monchi freut sich bereits wieder auf "Fußballfeste". Was machen Sie in Sevilla anders als bei den deutschen Teams?

Das ist die große Frage. (lacht) Im Ernst: Es wirkt so, als würden sie diesen Wettbewerb ganz anders annehmen als viele Konkurrenten. Und sie haben eben auch eine sehr gute Mannschaft, das darf man nicht vergessen.

Wenn Barças Offensive in Form kommt, sind sie nur schwer zu besiegen. Karl-Heinz Riedle

Barcelona rechnet sich ebenfalls viel aus - und hat sich trotz eines immensen Schuldenbergs im Winter noch einmal verstärkt. Unter anderem mit dem früheren BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang.

Barça hat sich wieder etwas stabilisiert. Die Mannschaft ist ja auch nach wie vor gut besetzt, wenn man sich allein die Namen auf ihrer Kaderliste anschaut. Wenn ihre Offensive in Form kommt, dann sind sie auch in diesem Top-Feld nur sehr schwer zu besiegen.

Der Ruf des deutschen Fußballs hat zuletzt merklich gelitten im Ausland. Kann das deutsche Quartett in der Europa League etwas geraderücken?

Das hoffe ich, ja. Dass noch vier Teams dabei sind, bietet jedenfalls ausreichend Chancen.

Die Bundesliga hat zuletzt deutlich weniger investiert als die anderen europäischen Topligen. Nur der FC Bayern überstand die Gruppenphase der Champions League. Sehen Sie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Klubs auf höchstem Niveau gefährdet?

Ich glaube schon, dass wir in Deutschand aufpassen müssen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Für die Bundesliga wäre es wichtig, dass man den einen oder anderen großen Spielern in Deutschland hält. Ich denke da etwa an Haaland. Ihn in der Bundesliga zu haben, weckt international Interesse und zieht auch andere an.

Könnte ein Dortmunder Sieg in der Europa League ein Argument für Haaland sein, noch ein Jahr in Dortmund zu bleiben?

Titel liefern immer Argumente. Aber das allein dürfte nicht reichen, um ihn zu halten, fürchte ich. (lacht)