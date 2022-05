Rieder kehrt zu 1860 München zurück

Tim Rieder wechselt zur neuen Saison zum TSV 1860 München. Der Innenverteidiger kommt von Absteiger Türkgücü München. Der 28-Jährige stand bereits in der Saison 2019/20 in 25 Partien für die Münchner Löwen auf dem Platz.

Bleibt in München: Tim Rieder (l.) wechselt von Absteiger Türkgücü an die Seite von Richard Neudecker (r.) und Stadtrivale 1860 München. imago images/foto2press

Nach der Insolvenz von Türkgücü München und der damit verbundenen Einstellung des Spielbetriebs hat Abwehrspieler Rieder einen neuen Verein gefunden. Der 28-Jährige schließt sich zur neuen Saison Stadtrivale 1860 München an. Bereits in der Saison 2019/2020 hat er für die Münchner Löwen gespielt, war damals vom FC Augsburg an die Giesinger ausgeliehen. In 25 Spielen gelangen ihm drei Tore.

Tim hat bereits als Leihspieler vor zwei Jahren für uns eine wichtige Rolle im Team eingenommen Günther Gorenzel

Diese Zeit hat laut Geschäftsführer Günther Gorenzel den Ausschlag für den Transfer gegeben: "Tim hat bereits als Leihspieler vor zwei Jahren für uns eine wichtige Rolle im Team eingenommen, da er mit seiner Persönlichkeit und der Art seines Spiels zu 100 Prozent die Werte des TSV 1860 verkörpert und lebt. Tim kann auf hohem Niveau mehrere Positionen im Defensivverbund einnehmen und nun gab es die Möglichkeit Tim an den TSV 1860 zu binden. Daher haben wir ihn mit voller Überzeugung erneut für unser gemeinsames Projekt gewonnen.“

"Ich bin glücklich wieder zurück zu sein und werde auch in den kommenden Jahren voller Stolz das Löwentrikot tragen. Ich werde alles dafür geben unsere sportlichen Ziele zu erreichen", so Rieder. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten Spieler und Verein Stillschweigen.