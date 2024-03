Riedel vor dem Einstieg ins Teamtraining

Ende Januar bricht sich Clemens Riedel den Knöchel. Rund eineinhalb Monate später und damit deutlich früher als erwartet steht der 20-Jährige nun vor der Rückkehr ins Teamtraining.

"Das Ziel ist kommende Woche während der Länderspielpause, wenn alles gut läuft", sagte Riedel am Donnerstag. Vielleicht dauere es auch noch ein bisschen länger. "Aber der Heilungsprozess lief bei mir bis dato nahezu perfekt."

Riedel hatte sich im Spiel bei Union Berlin am 28. Januar nach einem Luftzweikampf den Knöchel gebrochen. Trainer Torsten Lieberknecht befürchtete zunächst, dass der 20-Jährige in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommt. Nun wird Riedel die Lilien im Saisonendspurt voraussichtlich doch noch unterstützen können.

Der Abwehrspieler war zu Beginn der Saison 2021/22 vom Lilien-Nachwuchs zu den Profis aufgerückt und gilt als großes Talent. In der laufenden Saison kam er bislang in zehn Spielen zum Einsatz, stand dabei in sieben Partien in der Startformation.