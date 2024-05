Ried verpflichtet Torhüter Felix Wimmer

Tormann Felix Wimmer wechselt von Gurten zur SV Ried. Der 25-jährige Innviertler hat in Ried einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Die SV Ried hat mit Felix Wimmer einen Torhüter für die neue Saison verpflichtet. Der 25-jährige Innviertler hat in Ried einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

"Felix Wimmer ist der beste Torhüter in der Region und ein waschechter Innviertler. Er war daher unsere klare Wunschlösung als Ersatz von Jonas Wendlinger. Felix war in unserer Fußballakademie und hat sich dank seiner Einstellung und der guten Arbeit in Gurten zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Er hat eine tolle Persönlichkeit und uns in den Gesprächen klar zu verstehen gegeben, dass sein großer Traum ist, als Profi für die SV Guntamatic Ried aktiv zu sein", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

Wimmer: Aufstieg "als großes Ziel"

Wimmer selbst sagt zu seinem Transfer: "Mit dem Wechsel zur SV Guntamatic Ried geht mein Jugend-Traum, Fußball-Profi zu werden, in Erfüllung. Ich habe von elf bis 17 in Ried in der Akademie und bei den Amateuren gespielt. Es ist extrem schön, dass ich diesen Traum bei meinem Jugendverein verwirklichen kann. Ich will bestmöglich dazu beitragen, dass wir nächste Saison unser großes Ziel, den Aufstieg in die oberste Spielklasse, schaffen."