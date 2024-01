Ried verpflichtet Ex-La-Liga-Profi Lumor

Zweitligist SV Ried gibt die Verpflichtung des erfahrenen Linksverteidigers Lumor Agbenyenu bekannt, der zuletzt in Griechenland bei AE Kifisias aktiv war. Der 27-jährige Profi aus Ghana, der für sein Heimatland bereits 14 Länderspiele bestritten hat, unterschreibt im Innviertel bis Sommer 2025. Marc Andre Schmerböck hingegen verlässt den Klub.

Die SV Ried verstärkt sich nach der Rückholaktion von Ante Bajic erneut und sichert sich die Dienste von Linksverteidiger Lumor Agbenyenu. Der 27-jährige Abwehrspieler aus Ghana unterschreibt beim aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga einen Vertrag bis Sommer 2025. Zuletzt war der 14-fache Nationalspieler Ghanas, der in seiner Karriere auch schon für Sporting Lissabon und RCD Mallorca am Ball war, in Griechenland für AE Kifisias aktiv.

"Es war unser erklärter Wunsch, noch einen Spieler für die linke Seite zu holen. Mit Lumor haben wir einen sehr wuchtigen und athletischen Spieler verpflichten können, der als Spieler und Mensch gut zu uns passt. Er wird auch den Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft weiter erhöhen", so Ried-Sportvorstand Wolfgang Fiala über die Neuerwerbung. Lumor absolvierte in seiner bisherigen Karriere unter anderem bereits Spiele in der spanischen La Liga, der portugiesischen Liga NOS, der griechischen Super League sowie in der zweiten deutschen Bundesliga. Nun will er sich in Österreich beweisen und mit den Riedern um den Aufstieg kämpfen.

Schmerböck zieht es nach Spanien

Der 27-Jährige zeigt sich bereit: "Der Verein hat das große Ziel, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Dazu möchte ich bestmöglich mithelfen. Ich bin überzeugt, dass es für mich jetzt die richtige Entscheidung ist, bei der SV Guntamatic Ried zu spielen. Die ersten Eindrücke in Ried waren sehr positiv." Aktuell liegen die Oberösterreicher im Kampf um den Aufstieg acht Punkte hinter dem Grazer AK zurück.

Zeitgleich gaben die Rieder den Abgang von Offensivspieler Marc Andre Schmerböck bekannt, der erst im vergangenen Sommer ins Innviertel gewechselt war. Der 29-Jährige brachte es im Herbst aber auf keinen Treffer in sieben Pflichtspielen und fand sich auf dem Abstellgleis wieder. Er wird künftig in der dritten spanischen Liga sein Geld verdienen.