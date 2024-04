Ried-Urgestein Marcel Ziegl beendet Karriere

Mit Ried-Kapitän Marcel Ziegl hängt ein echter "one-club man" nach Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel.

Im Alter von 15 Jahren bestritt Marcel Ziegl sein erstes Bundesligamatch für die SV Ried, nach Ende dieser Saison in der 2. Liga wird der nunmehr 31-jährige Defensivspieler seine Profikarriere bei den Innviertlern beenden. Ein anderes Dress hat der Oberösterreicher in der Zwischenzeit nie getragen. Damit hängt einer der wenigen Vertreter der "one-club men" die Stoppler an den Nagel.

350 Pflichtspiele bestritt der langjährige Kapitän für die "Wikinger", in der aktuellen Saison kam er verletzungsbedingt allerdings nicht zum Einsatz. Ein Fersensporn macht Ziegl seit geraumer Zeit zu schaffen, weshalb er nun den Schlussstrich zieht: "Ich bin zwar überzeugt, dass ich noch einmal fit werden könnte, ich glaube aber nicht, dass ich es noch einmal zu 100 Prozent schaffe. Das wäre mein Anspruch und das ist sicher ausschlaggebend, dass ich jetzt nach dieser Saison meine Karriere beenden werde" erklärte Ziegl seine Entscheidung.

"Qualität, Treue und Loyalität"

Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala betonte: "Als Marcel Ziegl sein Debüt für die SV Ried absolviert hat, waren einige Spieler aus unserem heutigen Kader gerade einmal drei Jahre alt. Das zeigt die Qualität, Treue und Loyalität, die Marcel Ziegl zum Verein und zur Region rund um Ried hat."

Während seiner Laufbahn durfte Ziegl mit seinem Team immer wieder Achtungserfolge feiern. "Ein besonderes Highlight in Ried war sicher mein Debut 2008 mit nur 15 Jahren. Dazu dann auch der Cupsieg und die beiden weiteren Cupfinali. Absoluter Höhepunkt war aber der Aufstieg von der 2. in die 1. Bundesliga", sagte er. "Das war eine echte Achterbahnfahrt, Corona kam dazwischen, wir haben geschwächelt und haben es am Ende dann doch noch geschafft."

Mit der SV Ried habe er "eine Liebe fürs Leben gefunden" betonte Ziegl. "Ried ist meine Familie und meine Heimat geworden - das war für mich immer etwas ganz Besonderes."