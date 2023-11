Ried und Bregenz halten Abstand zum GAK konstant

Die SV Ried und Schwarz-Weiß Bregenz feiern in ihren Samstagsspielen in der 15. Runde der 2. Liga Siege.

Schwarz-Weiß Bregenz und die SV Ried haben den Respektabstand auf Tabellenführer GAK in der 2. Liga zumindest nicht größer werden lassen. Die Vorarlberger feierten in der 15. Runde am Samstag bei der Admira einen 3:1-(1:1)-Erfolg und liegen weiter zehn Punkte hinter den "Rotjacken", die bereits am Freitag in Kapfenberg mit 3:2 gewonnen hatten. Ried setzte sich in Dornbirn mit 2:0 (1:0) durch und hat bei einem Spiel weniger elf Zähler Rückstand auf die Spitze.

Bregenz ging in der Südstadt durch Murat Satin (7.) früh in Front, musste aber noch vor der Pause den Ausgleich durch Albin Gashi (24.) hinnehmen. David Flores stellte nach gut einer Stunde die Führung wieder her (62.), Satin sorgte in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt für den Endstand (98.). Kurz zuvor hatten die Admiraner Wilhelm Vorsager (92.) und Andrej Stevanovic (97.) die Rote Karte gesehen. Ried krönte eine überlegene Vorstellung in Dornbirn mit den Treffern von Oliver Steurer (25.) und Belmin Beganovic (51.). Es war der sechste Sieg in den jüngsten acht Partien (2 Remis).



In der dritten Samstagspartie gelang Liefering nach zehn sieglosen Auftritten ein echter Befreiungsschlag. Das Auswärtsspiel in Lafnitz wurde nicht zuletzt dank eines Triplepacks von Adam Daghim (8., 44., 63.) und eines Doubles von Phillip Verhounig (15., 22.) zum Schützenfest. Das Duell endete mit einem 6:1-(4:0)-Triumph der Jungbullen, das einzige Gästetor durch Edon Murataj (90.) kam erst kurz vor Abpfiff.