Ried-Profi Pomer erleidet Knieverletzung

Hiobsbotschaft bei Bundesliga-Absteiger SV Ried. Wie die Oberösterreicher mitteilen, hat sich Mittelfeldprofi Philipp Pomer im Auswärtsspiel gegen den SKU Amstetten (3:2) das Innenband sowie das hintere Kreuzband eingerissen und wird somit die restliche Herbstsaison ausfallen.

Bundesliga-Absteiger SV Ried erkämpfte sich zwar am vergangenen Spieltag nach 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Auswärtssieg gegen den SKU Amstetten, ganz glücklich können die Oberösterreicher nach dem Duell gegen die Niederösterreicher aber nicht sein. Denn wie die Innviertler nun vermelden, hat sich der aktuelle Kapitän Philipp Pomer das Innenband sowie das hintere Kreuzband in der Partie gegen die Mostviertler eingerissen und wird seinem Klub damit die gesamte restliche Herbstsaison fehlen.

Laut Auskunft der Rieder wird die Verletzung konservativ behandelt und es ist keine Operation notwendig. Pomer musste beim Duell gegen Amstetten bereits nach 13. Spielminuten vom Feld und wird seiner Mannschaft in diesem Jahr nicht mehr unter die Arme greifen können. Der linke Mittelfeldspieler stand in neun der bisherigen zehn Saisonspiele jeweils in der Startelf und spulte dabei fünfmal die gesamte Spielzeit ab. In der aktuellen Saison vertrat der 26-Jährige bislang den etatmäßigen Kapitän Marcel Ziegl, der sich in Deutschland auf Reha befindet.

Die Rieder fanden nach einem misslungenen Saisonstart zuletzt wieder in die Spur und konnten drei ihrer letzten vier Ligaspiele für sich entscheiden. Aktuell findet sich die Mannschaft von Cheftrainer Maximilian Senft mit 16 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz wieder. Am kommenden Spieltag steht für die Innviertler ein Heimspiel gegen den First Vienna FC an.