Ried bindet Führungsspieler Pomer

Zweitligist SV Ried kann beim Kampf um den angepeilten Aufstieg in der kommenden Saison weiterhin auf Philipp Pomer setzen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag im Innviertel um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025.

Philipp Pomer wird sich auch in der kommenden Saison das Trikot der SV Ried überstreifen. Wie die Innviertler vermelden, hat der 26-jährige Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Der gebürtige Wiener wechselte im Sommer 2021 von Blau-Weiß Linz nach Ried und brachte es seitdem auf 87 Pflichtspiele für die Oberösterreicher, in denen ihm acht Tore sowie elf Assists gelangen.

"Philipp hat sich in Ried zu einem Führungsspieler entwickelt, über seine fußballerische Qualität brauchen wir nicht zu sprechen. Wir wollten den Kern unserer Mannschaft beisammenhalten, um unseren Weg auch im zweiten Jahr möglichst unbeirrt weitergehen zu können. Die Verlängerung von Philipp war hierbei das letzte Puzzlestück", erklärt Rieds Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala die Verlängerung mit dem 26-Jährigen.

Pomer zählte in den vergangenen drei Saisonen jeweils zum Stammpersonal, hatte in der abgelaufenen Spielzeit aber mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So musste der Kapitän der Rieder im Herbst wegen eines Kreuzbandanrisses länger pausieren und fiel auch im Saisonfinish mit einem Muskelfaserriss aus. Nun brennt er darauf, mit seiner Mannschaft die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen: "Wir sind, was unseren Zweijahresplan betrifft, gut im Kurs. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Aufstieg schaffen können. Mir persönlich geht es gut. Ich bin schmerzfrei und es sieht gut aus, dass ich normal in die Vorbereitung starten kann."

Die vergangene Spielzeit beendeten die Rieder mit 59 Punkten auf Rang zwei, zehn Zähler hinter Aufsteiger Grazer AK.