Rieble bleibt ein "wichtiger Bestandteil" und verlängert in Wiesbaden

Nico Rieble bleibt dem SV Wehen Wiesbaden auch in der 3. Liga erhalten. Der Abwehrmann hat seinen Vertrag verlängert.

In der abgelaufenen Saison kam Nico Rieble auch verletzungsbedingt nur 14-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, lediglich viermal bestritt er ein Spiel über die volle Dauer. Für den SV Wehen Wiesbaden hat der gebürtige Rastatter trotzdem großen Wert, wie Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver in einer Mitteilung anlässlich der Verlängerung der Zusammenarbeit betont: "Nico ist bereits seit drei Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er ist variabel einsetzbar und ein absoluter Teamplayer, der in jedem Training und jedem Spiel einhundert Prozent gibt."

Eine Vertragslaufzeit teilte der Klub nicht mit. Zuletzt hatte Rieble sein Arbeitspapier im Sommer 2023, ein Jahr nach seinem Wechsel zum SVWW, erneuert.

Rieble trägt seit 2021 das Trikot der Hessen, wurde allerdings des Öfteren von Verletzungen ausgebremst und kam nie so recht über die Rolle des Reservisten hinaus. In der Aufstiegssaison 2022/23 kam der defensivstarke Linksverteidiger, der auch zentral in die Abwehr rücken kann, nur zu 15 Einsätzen. Insgesamt stehen 53 Pflichtspiele für die Wiesbadener zu Buche.

35 Einsätze in der 2. Liga für Bochum und Wiesbaden

Der 28-Jährige wurde beim KSC und bei der TSG Hoffenheim, mit der er 2014 die A-Junioren-Meisterschaft gewann, ausgebildet. Er verfügt insgesamt über die Erfahrung von 123 Partien in der 3. Liga, die er für Hansa Rostock, den VfB Lübeck und den SVWW bestritten hat. Hinzukommen 35 Zweitliga-Einsätze im Trikot von Bochum und seinem jetzigen Verein. "Ich bin über die Vertragsverlängerung sehr glücklich, da mir der SVWW ans Herz gewachsen ist und wir uns in der Region als Familie sehr wohl fühlen", betont er selbst.