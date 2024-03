Riebau-Aus in Jeddeloh II: Lindemann kehrt zurück

Der SSV Jeddeloh II beurlaubt Trainer Key Riebau mit sofortiger Wirkung. Vorgänger Björn Lindemann kehrt zurück und erhält einen langfristigen Vertrag.

Der SSV Jeddeloh II hat in der Regionalliga Nord mit schwankenden Leistungen zu kämpfen. Auf drei Siege folgten zuletzt wieder zwei Pleiten, bei der die Mannschaft verunsichert agierte. Auch das Punktekonto ist mit 25 Zählern aus 23 Begegnungen nicht gerade berauschend gefüllt, wodurch sich die Ammerländer weiterhin mit Abstiegssorgen herumplagen müssen.

Auch deshalb griff beim SSV am Mittwoch ein Mechanismus, der in solchen Situationen nur allzu häufig Anwendung findet: Jeddeloh stellte seinen Trainer Key Riebau frei, um einen "neuen Reizpunkt zusetzen", erklärt der Sportliche Leiter Olaf Blancke.

Vorgänger unterschreibt langfristig

"Wir sind in mehreren internen Gesprächen zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, weil wir zu diesem Zeitpunkt der Saison unser Ziel, den Klassenerhalt in der Regionalliga zu verwirklichen, in Gefahr sehen", erklärt Blancke die Gründe der Trennung in einer Vereinsmeldung.

Eine Lösung an der Seitenlinie stellte der Klub ebenfalls vor. Björn Lindemann wird zum SSV zurückkehren. Der Ex-Trainer, der im vergangenen Sommer zunächst von Riebau abgelöst wurde, erhält einen Vertrag bis Saisonende 2025/26. "Lindemann pflegte immer einen engen Draht zur Mannschaft. Mit seiner Art soll er der Mannschaft direkt einen Impuls geben und den Klassenerhalt sichern", erhofft sich der Klub einen Schub. Bereits am Sonntag wird der 40-Jährige beim Tabellen-6. Teutonia Ottensen die Zügel in der Hand haben.