Ricken wird Geschäftsführer Sport beim BVB - Mislintat-Rückkehr beschlossen

Borussia Dortmund strukturiert seine sportliche Führung neu. Lars Ricken wird neuer Geschäftsführer Sport, Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor - und Sven Mislintat kehrt bereits zum 1. Mai zurück.

Wie der BVB am Montagvormittag mitteilte, hat der Präsidialausschuss des Beirates der Geschäftsführung-GmbH beschlossen, "die Geschäftsführung um eine Position zu erweitern". So wird Lars Ricken ab dem 1. Mai 2024 als Geschäftsführer Sport fungieren. Zuletzt war Ricken Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim Bundesligisten. Der ehemalige BVB-Profi und Torschütze im Champions-League-Finale 1997 erhält in seiner neuen Position einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Ricken wird damit neben den beiden weiteren Geschäftsführern Carsten Cramer und Thomas Treß an die Spitze des BVB-Organigramms rücken. Die Verträge dieses Duos, die bislang bis 2025 datiert waren, wurden bis 2027 verlängert.

Damit steht fest, dass Sebastian Kehl weiterhin als Sportdirektor fungieren wird. "Bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl wird Lars Ricken im Sommer Gespräche aufnehmen", heißt es in der BVB-Mitteilung.

Darüber hinaus teilte der BVB mit, dass Sven Mislintat bereits zum 1. Mai als Technischer Direktor mit dem Schwerpunkt Kaderplanung seine Arbeit aufnehmen wird. Mislintat war bereits von 1998 bis 2017 in verschiedenen Positionen für den BVB tätig, zuletzt als Direktor Profifußball. Zuletzt arbeitete Mislintat bis September 2023 als Technischer Direktor für Ajax Amsterdam.

Weitere Informationen folgen ...