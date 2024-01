Richtungsweisendes Kellerduell in Lippstadt: Stößt Velbert den Auswärtsbock um?

Die SSVg Velbert hat in der Winterpause nichts unversucht gelassen, im Abstiegskampf neuen Schwung zu erzeugen. Um die Rote Laterne loszuwerden, brauchen die runderneuerten Pappas-Schützlinge in Lippstadt aber ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison.

Neue Stabilität oder Schießbude? Velberts Torwart Marcel Lenz (Mintgrün) musste in dieser Saison schon 38 Gegentore hinnehmen. IMAGO/Nordphoto