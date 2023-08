"Richtiger Mittelweg für Halstenberg"

Nach dem ernüchternden Saisonstart zu Hause gegen Elversberg ist Hannover 96 am Sonntag in Nürnberg gefordert. Mit Neuzugang Marcel Halstenberg verfolgt Trainer Stefan Leitl dort einen klaren Plan.

Hannover-Coach Stefan Leitl (re.) baut auch in Nürnberg auf Neuzugang Marcel Halstenberg von Beginn an. IMAGO/Eibner

Die Vorfreude auf den Saisonstart war in der vergangenen Woche groß bei Stefan Leitl. Aber das 2:2 (nach 0:2-Rückstand) gegen Aufsteiger SV Elversberg am Samstag auf eigenem Platz sorgte erstmal für Ernüchterung im Lager von Hannover 96. "Es war kein gutes Spiel. Das wissen wir auch", bilanzierte der 96-Trainer. "Das haben wir uns aber auch selbst zuzuschreiben, weil wir im Passspiel unsauber waren und uns in Situationen gebracht haben, die total unnötig waren. Insgesamt können wir deutlich mehr." Und das will seine Mannschaft auch am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Gastspiel in Nürnberg zeigen.

Klar ist schon, dass der Coach trotz des durchwachsenen Starts personell kaum wechseln wird. Nur Offensivakteur Havard Nielsen wird wegen einer Kniegelenkverstauchung aus dem Elversberg-Spiel passen müssen. Ansonsten sieht der Coach keinen Grund, personell umzubauen: "Ich vertraue den Jungs."

Halstenberg soll erneut von Beginn an spielen

Auch Marcel Halstenberg wird wieder von Beginn an auflaufen. Der prominente Neuzugang von RB Leipzig bekommt von Leitl eine Einsatzgarantie. Der Verteidiger konnte zum Auftakt in der zentralen Position der Abwehr-Dreierkette nicht überzeugen und blieb auf eigenen Wunsch nach 45 Minuten in der Kabine.

Halstenbergs Wechsel nach Hannover hatte sich lange gezogen. Der 31-Jährige verpasste daher fast die komplette Vorbereitung in Hannover und hat Fitnessdefizite aufzuarbeiten. Aber das geht auch nicht von heute auf morgen. Leitl erklärt: "Wichtig ist jetzt der richtige Mittelweg. Marcel soll aufholen, braucht aber auch Frische, um am Wochenende fit zu sein und zu spielen." Wie lange Halstenberg am Sonntag auf dem Platz stehen wird, entscheidet der Routinier selbst. Als Back-up steht Julian Börner bereit. Der 32-Jährige wurde auch gegen Elversberg für Halstenberg eingewechselt und bot eine solide Leistung.

Nach der Länderspielpause im September soll Marcel Halstenberg dann endgültig bei 100 Prozent Fitness sein. Und zur erhofften Verstärkung für Hannover 96 werden.