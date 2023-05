"Richtige Mentalität für den Betzenberg": Kaiserslautern verpflichtet Elvedi

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Innenverteidiger Jan Elvedi (26) verlässt Jahn Regensburg und schließt sich den Roten Teufeln an.

Wettbewerbsübergreifend 34-mal kam Jan Elvedi beim SSV Jahn Regensburg in der abgelaufenen Saison zum Einsatz. Den Abstieg der Oberpfälzer konnte auch der Schweizer nicht verhindern, in der kommenden Spielzeit wird er dennoch weiterhin in der 2. Bundesliga auflaufen.

FCK freut sich auf "flexiblen Abwehrspieler"

"Mit Jan Elvedi bekommen wir einen sehr flexiblen Abwehrspieler, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen kann. Er bringt viel Tempo und Dynamik mit und hat die richtige Mentalität für den Betzenberg", wird Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen auf der Klubwebsite zitiert. Elvedi ist der erste Sommerneuzugang der Roten Teufel und wechselt zum Ende seines auslaufenden Vertrags in Regensburg ablösefrei an den Betzenberg.

Der Innenverteidiger selbst habe "schon richtig Bock darauf, auf dem Betzenberg aufzulaufen und die ganzen Emotionen aufzusaugen". Als Zielsetzung erklärte der 26-Jährige, dem in der vergangenen Saison ein Treffer gelang, "der Mannschaft mit meiner Zweitligaerfahrung weiterzuhelfen und dafür zu sorgen, dass wir auch im nächsten Jahr eine gute Saison spielen".

Feste Größe in Regensburgs Defensive

Seit seinem Wechsel im Juli 2020 vom Schweizer Drittligisten SC Kriens trug Elvedi in insgesamt 90 Partien das Trikot des SSV Jahn Regensburg, bei dem sich der gebürtige Züricher ohne Anlaufschwierigkeiten einen Stammplatz in der Abwehrreihe gesichert hatte.

Ein erstes Mal bei seinem neuen Klub präsentieren können wird sich Elvedi dann Ende Juni im Rahmen der USA-Tour des FCK. Am 22. Juni treffen die Roten Teufel in einem Testspiel auf Louisville City, eine Woche später gastiert Kaiserslautern bei Minnesota United.