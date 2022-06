"Richtige Ausstrahlung und Energie": Alexander Schmidt neuer Trainer in Offenbach

Die Kickers Offenbach haben einen neuen Cheftrainer: Alexander Schmidt wird ab der kommenden Saison die Hessen betreuen.

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich der OFC von Sreto Ristic und Thomas Sobotzik trennt. Die erste Amtshandlung des neuen Geschäftsführers Matthias Georg war somit die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers, am Mittwoch war die Suche bereits beendet. "Mit Alexander Schmidt haben wir einen Trainer gefunden, der die Mannschaft führen kann und auch die richtige Ausstrahlung und Energie mitbringt", so Georg in der Pressekonferenz.

Schmidt bestätigt, dass er einige Optionen in der dritten Liga gehabt habe, aber sich bewusst für die Kickers entschieden habe, da er glaubt, dass in Offenbach "einiges an Potential schlummert". In der Zusammenarbeit mit Georg möchte Schmidt laut eigener Aussage einen aktiven, emotionalen Fußball spielen lassen, der die Fans mitnehmen soll.

Planungen noch nicht abgeschlossen

Unklar ist noch, wer Schmidt auf der Trainerbank unterstützen wird. "Man hat noch nicht über alle Einzelheiten gesprochen. Es gibt viele Themen, die man noch aufarbeiten muss," beschreibt Georg das nächste Vorgehen. "Fakt ist, dass die Staff-Zusammensetzung wichtig für uns ist und dass wir das mit der nötigen Ruhe, aber auch mit einer schnellen Entscheidungsfindung angehen müssen." Möglich ist derweil, dass Marijan Kovacevic dem Verein in der Rolle des Co-Trainers treu bleibt.

Auch die Kaderplanung soll jetzt vorangetrieben werden. "Ich muss die Mannschaft erst noch besser kennenlernen. Die Aufgabe ist erstmal die Spieler, die ich nicht so gut kenne, zu prüfen und dann müssen wir schauen, dass wir einen schlagkräftigen Kader haben", kündigt Schmidt an. Auch der Einbau von "motivierten und ehrgeizigen" Jugendspielern aus dem Nachwuchsleistungszentrum soll eine Option sein.

Georg erinnert ebenfalls an die Jugendabteilung: "Es ist wichtig, dass du eine Wertschöpfung aus dem NLZ hast. Für uns war es wichtig, einen Trainer zu finden, der eine enge Verzahnung mit dem NLZ fördert und Alexander ist einer, der schon gute Erfahrungen in renommierten Leistungszentren gesammelt hat." Schmidt hat neben seinen Cheftrainerstationen bei Dynamo Dresden, Türkgücü München, SKK St. Pölten, Jahn Regensburg und 1860 München auch im Jugendbereich der Löwen, dem VfB Stuttgart und Red Bull Salzburg gearbeitet.