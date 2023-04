"Richtig schlecht für uns": Zwickau tritt im Abstiegskampf auf der Stelle

Nach dem späten Doppelpack von Adriano Grimaldi steht der abstiegsbedrohte FSV Zwickau nach dem 2:2 gegen Saarbrücken gefühlt mit leeren Händen da. Für Routinier Davy Frick kommt die Situation nicht überraschend.

Obwohl der abstiegsbedrohte FSV Zwickau beim 2:2 gegen das Drittliga-Topteam aus Saarbrücken am Ostersonntag einen Punkt geholt hatte, war die Stimmung bei den Westsachsen nach einer verspielten 2:0-Führung gemischt: "Dann nimmst du nur einen Punkt mit in einer Situation, die richtig schlecht ist für uns, das muss man auch mal so ehrlich sagen", stellte Defensivmann Davy Frick nach Spielende am "MagentaSport"-Mikrofon fest, "auch wenn die Leistung vielleicht in den vergangenen Wochen gepasst hat."

Schließlich waren die Westsachsen mit einem couragierten Auftritt gegen die Saarländer lange auf der Siegerstraße. Nach Max Jansens Führungstor belohnte Jan-Marc Schneider den FSV mit dem 2:0 für einen starken Beginn in Halbzeit zwei. Dort sah Frick auch einen der Gründe, warum es erneut nicht zum Sieg reichte: "Wir kamen super aus der Halbzeit, haben viele Torchancen gehabt, wo wir vielleicht noch den einen oder anderen machen müssen“, analysierte der 33-Jährige, der mit seiner Hintermannschaft in der Schlussphase noch zwei Kopfball-Gegentore von Adriano Grimaldi einstecken musste.

Thielemann: "Vielleicht der einzige Vorwurf, dass wir diese Flanken nicht verhindert haben"

Für FSV-Trainer Ronny Thielemann hätte man die beiden Saarbrücker Angriffe, die zu den Gegentoren führten, bereits vor Grimaldis Abschlüssen per Kopf besser verteidigen können: "Sie haben dann häufig mit ihren Verteidigern die Seiten überladen, um die Flanken zu bringen. Das ist vielleicht der einzige Vorwurf, dass wir diese Flanken nicht verhindert haben", erklärte der 49-Jährige, der seiner Truppe für die Leistung aber dennoch "ein absolutes Kompliment" machten wollte und mit der Leistung "absolut zufrieden" war.

Dem stimmte auch Frick zu, der zugleich betonte: "Aber wir brauchen halt Punkte." Vier Zähler Rückstand haben die Schwäne (28 Punkte) auf das rettende Ufer, wo sich derzeit der Hallesche FC (32) befindet. Ein langer Abstiegskampf deutete sich für die von finanziellen Problemen geplagten Zwickauer bereits Mitte des vergangenen Jahres an - wie auch Frick noch einmal klarstellte: "Das war klar kommuniziert im Sommer. Da brauchen wir jetzt auch nicht rumheulen."

"Wir müssen uns jetzt noch sieben Spiele dagegenstellen und das werden wir machen. Die Mannschaft lebt", fuhr Frick fort, der wie sein Trainer die positiven Dinge für die wichtigen nächsten Partien mitnehmen wollte, um den Abstieg doch noch zu verhindern: "Die vergangenen Spiele zeigen, dass wir es können."