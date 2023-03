"Richtig gute Antwort": Lieberknecht lobt Reaktion seines Teams

Auch ohne Mathias Honsak sorgte Darmstadts Offensive für viel Gefahr beim souveränen 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Filip Stojilkovic freute sich, mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen zu können.

Der SV Darmstadt 98 ist umgehend zurück an der Tabellenspitze der 2. Liga, ließ sich nicht vom 5:2-Heimsieg des 1. FC Heidenheim am Freitagabend verunsichern. Stattdessen gewannen die Lilien dank eines souveränen Auftritts gegen den 1. FC Kaiserslautern hochverdient mit 2:0.

Stojilkovic freut sich über Doppelpack - und noch mehr über die drei Punkte

Doppeltorschütze Filip Stojilkovic freute sich zwar über seine beiden Treffer, stellte aber klar, dass ihm jene drei Punkte, die Darmstadt wieder auf Platz eins bugsierten, wichtiger seien. "Wir wollten mit Eiern spielen, das haben wir dann auch gezeigt", merkte der Winter-Neuzugang der Lilien an. "Es ist sehr schön, jetzt mit diesem Sieg in die Pause zu gehen."

Trainer Torsten Lieberknecht lobte seine Mannschaft, die "eine richtig gute Antwort auf die zwei Niederlagen gezeigt hat", verlor der SVD doch zuletzt in Bielefeld (1:3), bevor das Topspiel in Heidenheim ebenfalls nicht siegreich verlief (0:1). Mit dem Dreier gegen den FCK hat Darmstadt nun schon Mitte März die 50-Punkte-Marke geknackt und ist auf einem guten Weg in Richtung Bundesliga.

Lieberknecht: "Bereit, viel zu investieren"

Auch die Intensität, die Lieberknechts Mannschaft an den Tag legte, imponierte dem Übungsleiter. In Durchgang zwei ließen die Lilien rein gar nichts mehr zu, holten sich den Ball nach Verlust sofort wieder zurück, verpassten es jedoch das dritte Tor noch draufzupacken. "Bis auf ein paar wenige Momente haben wir das Spiel dank hoher Laufbereitschaft und vielen Sprints kontrolliert. Die Jungs waren bereit, viel zu investieren."

Bevor der SV Darmstadt 98 nach der Länderspielpause in Nürnberg zu Gast ist (31. März, 18.30 Uhr), steht erstmal das Testspiel am kommenden Donnerstag gegen Abstiegskandidat Sandhausen an. Dank des Patzers des HSV, hat Darmstadt nun drei Punkte Vorsprung auf die Hansestädter, die aktuell Rang drei belegen.