"Richtig geil" - Nicolai Theilinger nach Heimsieg des TBV Lemgo Lippe

"Das war wieder richtig geil", strahlte Nicolai Theilinger. Der 32-Jährige hatte am Donnerstag gerade mit dem TBV Lemgo Lippe einen Sieg in der Handball Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf eingefahren, als er sich zum Interview stellte.

Nicolai Theilinger und der TBV Lemgo Lippe jubelten am Donnerstag über den Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. TBV Lemgo Lippe

Am Donnerstag siegte der TBV Lemgo Lippe mit 28:23 gegen die TSV Hannover-Burgdorf. "Wir haben vier technische Fehler im ganzen Spiel und ich glaube das weiß jeder, dass das unglaublich ist", zeigte sich TBV-Coach Florian Kehrmann nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Ob im Sechs-gegen-Sechs oder Sieben-gegen-Sechs, den TBV-Jungs gelang ein fast perfektes Spiel. "Sieben gegen Sechs gegen Lemgo ist blöde - Mit Lemgo macht mich das glücklicher, erklärte Nicolai Theilinger, der im Sommer zu den Lippern wechselte, im Interview mit Daniel Genings.

Nicolai Theilinger im Interview

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Hannover-Burgdorf. Es war sicherlich wichtig, wieder zu Hause zu gewinnen?

Nicolai Theilinger: Ja, der Sieg heute war wirklich wichtig, weil wir die letzten drei Spiele immer mit einem Tor verloren haben. Wir haben uns vor allem vorgenommen, in den ersten zehn Minuten da zu sein und das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind direkt mit vier Toren in Vorsprung gegangen und hatten dann auch die Kontrolle über das Spiel. Es war heute wieder richtig geil (grinst).

Was waren die Gründe für den Sieg?

Nicolai Theilinger: Wir haben nur 23 Tore kassieren, wir habe leidenschaftlich gedeckt und konnten auch so die Torhüter unterstützen, den Ball zu halten. Deswegen war die gesamte Mannschaft geil auf den Sieg, den haben wir uns heute auch wirklich verdient.

Am nächste Freitag seit ihr zu Gast bei ThSV Eisenach. Sie kämpfen noch um den Klassenerhalt. Es wird sicherlich nicht einfach in der kleine Halle. Was erwartet euch dort?

Nicolai Theilinger: Absolut nicht. Wenn man schon die anderen Spiele gesehen und verfolgt hat, weiß man, das dort eine hitzige Stimmung herrscht. Sie haben eine unorthodoxe Spielweise und es wird heiß werden. Das sind schon einige gestolpert, deswegen werden wir uns in der nächsten Woche fokussiert auf das Spiel vorbereiten.

Der TBV Lemgo Lippe spielt oft und gerne die Sieben-gegen-Sechs. Du bist auch ein Teil davon. Wie gefällt dir generell diese Spielvariante?

Nicolai Theilinger: Na gut, als ich gegen Lemgo gespielt habe, hat es mir natürlich überhaupt nicht gefallen, weil es halt einfach erfolgreich war. Jetzt ein Teil davon zu sein, macht mich auf jeden Fall glücklicher (grinst). Es ist immer ein Trumpf für uns, wenn es im Sechs gegen Sechs vielleicht nicht rund läuft, wir spielen das so konsequent und gut und machen da wenige Fehler, deshalb ist das unser Trumpf.

Was ist noch drin für Lemgo in dieser Spielzeit?

Nicolai Theilinger: Wir haben noch einige Gegner aus dem unteren Tabellenfeld, da wollen wir natürlich gewinnen. Mit Magdeburg zu Hause haben wir auch noch einmal ein Highlight zum Ende der Saison hin. Ich will auf jeden Fall alle Spiele gewinnen und wir werden auch, wenn wir so leidenschaftlich wie heute spielen, überall sehr gute Chancen haben.