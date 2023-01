"Richtig froh": Befreiter Ziehl lobt "super Reaktion"

Der 1. FC Saarbrücken hat am Freitagabend einen ungefährdeten Auswärtssieg beim FC Viktoria Köln eingefahren. Cheftrainer Rüdiger Ziehl und Innenverteidiger Boné Uaferro lobten beide eine reife Mannschaftsleistung.

Jubel beim 1. FC Saarbrücken nach dem Sieg in Köln. IMAGO/Eibner

"Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal drei Tore in einer Saison geschossen habe", freute sich Saarbrückens Boné Uaferro nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg in seiner Heimatstadt Köln am Mikrofon von "MagentaSport". Mit seinem Kopfball zum zweiten Treffer sorgte Uaferro für die Vorentscheidung und knockte die Viktoria damit komplett aus.

Die Abstimmung im Team passt

Man habe eine absolut reife Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht und verdient gewonnen, der 31-Jährige lobte vor allem die Abstimmung innerhalb der Mannschaft. Trotz der Wetterumstände und Komplikationen, die die Anhänger des FCS auf ihrer Reise gen Köln auf sich nehmen mussten, waren die Blau-Schwarzen Fans spätestens zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht zu überhören. "Das ist einfach schön zu sehen und gibt uns Kraft", lobt Uaferro die mitgereiste Unterstützung.

Auch Rüdiger Ziehl, Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken, trat gut gelaunt und erleichtert zum Interview an, nachdem seine Mannschaft noch am vergangenen Wochenende mit 2:3 gegen den MSV Duisburg verlor. Ziehl wies auf die "super Reaktion" hin und sei richtig froh, "dass die Mannschaft diese gezeigt habe und sich belohnt hat."

Sein einziger Kritikpunkt: "Wir hätten in Durchgang zwei das 3:0 erzielen müssen." Im Nachhinein ist das nur kleiner Kritikpunkt, das Wichtigste sind die drei Punkte und der wiedereroberte zweite Tabellenplatz, den die Saarländer bis zum Sonntagsspiel des SV Wehen Wiesbaden auf jeden Fall inne halten. Der Abstand auf Tabellenführer Elversberg beträgt nur noch fünf Punkte bei einem Spiel mehr.