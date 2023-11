"Richtig cool": Urgestein Ulbrich freut sich auf Europameisterin Stanway

Werder Bremen und Michelle Ulbrich erwarten am Wochenende den FC Bayern - und das vor stimmungsvoller Kulisse. Ein besonderes Augenmerk gilt der Defensive.

Sonntag um 18.30 Uhr gehört bestimmt nicht zu den attraktivsten Ansetzungen, die an einem Spieltag der Frauen-Bundesliga zu bekommen ist. Schon gar nicht Mitte November. Und der Platz 11 des Bremer Weserstadions ist auch nicht dafür bekannt, dass er den Zuschauern besonders viel Komfort bietet. Und trotzdem hat der SV Werder für das Spiel gegen Bayern München am Sonntagabend schon im Vorverkauf 2000 Tickets abgesetzt. Sitzplatzkarten gibt es keine mehr. "Es hat mich schon gegen Eintracht Frankfurt überrascht, dass so viele Zuschauer gekommen sind", erzählt Michelle Ulbrich. Beim 0:1 gegen den Champions-League-Teilnehmer säumten am 6. November, einem Montag, fast 1700 Zuschauer Platz 11.

Werder unterlag gegen Frankfurt mit 0:1 - und feierte am vergangenen Samstag einen 5:0-Kantersieg bei Aufsteiger RB Leipzig. Aktuell belegen die Bremerinnen Tabellenplatz 7. "Der Blick auf die Tabelle ist schon angenehm. Unser erstes Ziel bleibt trotzdem der Klassenerhalt", betont Ulbrich. Aber: "Unsere Entwicklung geht schon lange in die richtige Richtung. Wir haben eine Mannschaft , die selbstbewusst ist und gut zusammen Fußball spielt. In der Rückrunde der vergangenen Saison haben wir auch schon viele Punkte geholt", betont die Verteidigerin. Werder schloss die Vorsaison mit 21 Punkten auf Platz 8 ab. "Die ganze Mannschaft ist gereift, Wir verteidigen in dieser Saison auch kompakter", meint Urgestein Ulbrich, die schon seit 2011 bei Werder spielt.

Auch am Sonntag wird die Mannschaft von Trainer Thomas Horsch ein besonderes Augenmerk auf die Defensive legen müssen. Bislang haben die Hanseatinnen noch kein Spiel gegen Bayern gewinnen können. Der Meister und aktuelle Tabellenführer, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist, spielte noch am Mittwochabend in der Champions League, kassierte gegen AS Rom nach 2:0-Führung in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2.

Die englische Europameisterin Georgia Stanway gehört zu den Spielerinnen des Meisters, die Michelle Ulbrich besonders beeindrucken. "Sie hat schon einiges auf dem Kasten - mit und gegen den Ball. Da gehört sie zu den besten Spielerinnen der Welt. Das ist schon richtig cool, wenn man gegen sie spielen kann." Stanway wechselte 2022 von Manchester City zum FC Bayern. Die 24-Jährige kommt im defensiven Mittelfeld der Münchnerinnen zum Einsatz.