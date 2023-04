"Richtig aufgedreht": Kauczinski lobt die Moral seiner Spieler

Der SV Wehen Wiesbaden erlebte am Samstag ein außergewöhnliches Spiel. Durch vier Treffer im zweiten Durchgang drehten die Wiesbadener die Partie gegen Zwickau - dementsprechend groß war die Euphorie.

Diejenigen, die am Samstag trotz des Regens in der Brita-Arena zu Gast waren, dürften es nicht bereut haben. Wiesbaden trotzte mit vier Treffern erst einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, dann einem 2:3 und gewann letztlich tatsächlich durch einen Lucky-Punch mit 4:3 gegen Zwickau.

Dementsprechend groß war die Begeisterung: "Absoluter Wahnsinn, so viele Highlights kann ich gar nicht analysieren in der Kürze der Zeit", erläuterte Johannes Wurtz gegenüber "MagentaSport". Allerdings analysierte sowohl der Kapitän als auch Trainer Markus Kauczinski das "verrückte" Spiel bereits kurz nach dem Schlusspfiff zwischenzeitlich auch ganz sachlich. "Die erste Halbzeit war schlecht von uns - das nehmen wir natürlich mit, dass wir uns da verbessern müssen", so der Coach.

Gegenseitiges Aufbauen statt lautstarker Ansprache in der Halbzeitpause

Nach schwachen 45 Minuten ging der SVWW mit einem 0:2 in die Kabine. Trotz dieser Leistung wurde der 53-Jährige aber nicht laut, weil seine "Jungs" selbst am Boden waren. Vielmehr bauten sich die Spieler und das Trainerteam gegenseitig auf - mit Erfolg. Denn bereits in der 53. Minute stand es 2:2.

Auch auf den nächsten Nachschlag von Dominic Baumann hatten die Wiesbadener ebenfalls die passenden Antworten parat. "In der 2. Halbzeit haben wir richtig aufgedreht, kassieren dann noch ein Tor nach dem Ausgleich, haben aber nie aufgegeben. Wir treffen dann zweimal, dreimal die Latte und am Ende wurde einfach unsere Hartnäckigkeit belohnt", lobte Kauczinski die Moral seiner Spieler.

"Genug mit uns zu tun": Kauczinski schaut nicht auf die Konkurrenz

Passend zur furiosen Aufholjagd nach dem Wiederanpfiff war dann der Schlusspunkt von Brooklyn Ezeh: Der Außenspieler hämmerte den Ball eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit rechts oben ins Kreuzeck. Mit den Worten "sensationeller Abschluss" und "Weltklasse getroffen", beschrieb der Trainer den Treffer.

Durch den Erfolg baute Wiesbaden den Abstand auf den VfL Osnabrück, der den vierten Platz innehat, vorerst auf fünf Punkte aus. Am Sonntag treffen allerdings dann die vier direkten Verfolger aufeinander. Die Spiele werden sich die Wiesbadener aber wohl trotzdem nicht anschauen. "Das lassen wir sein. Wir haben wirklich genug mit uns selbst zu tun", so Kauczinski.