Richter: "Wir glauben an diesen Klub - und an uns"

Mut war da, Aggressivität war da, Intensität auch - aber an Effizienz fehlt es Hertha BSC beim 1:4 in Dortmund. Die Berliner sind zurück auf Platz 17, nehmen aber eine Reihe positiver Erkenntnisse aus dem Auftritt gegen den BVB mit.

Die Hauptstadt-Gazetten waren sich am Montagmorgen einig. "Pleite mit Potenzial", titelte die "Berliner Morgenpost", die "Berliner Zeitung" nannte Herthas 1:4 in ihrer Headline eine "Verpasste Chance", und der "Tagesspiegel" befand: "Zu wenig effizient für die große Überraschung." Recht hatten sie alle und am Vorabend auch die Hertha-Profis, für die Marco Richter stellvertretend das Erlebte auf den Punkt brachte: "Es war kein 4:1-Spiel." 1:4 ging es aber am Ende aus, trotz einer couragierten Darbietung, trotz 16:12 Torschüssen, 238:217 Sprints und abermals mehr als 120 Kilometern Teamlaufleistung. "Das Ergebnis ist sehr, sehr ärgerlich, weil es sich mit Blick auf die Leistung nicht so anfühlt", bilanzierte Trainer Sandro Schwarz. "Wir waren gegen einen sehr guten Gegner extrem widerstandsfähig. Effizienz war der ausschlaggebende Punkt."

Niederlechner: "Nur so kommen wir unten raus"

Durch die fünfte Niederlage im sechsten Spiel des Jahres - zugleich die sechste Auswärtspleite in Folge - fiel Hertha in der Bundesliga-Tabelle erneut auf Platz 17 zurück. Die Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag war in Dortmund augenscheinlich - und nicht zum ersten Mal in dieser Saison das Berliner Kernproblem. "Die Situation ist natürlich nicht einfach, aber es sollte uns Mut machen, wie wir in den vergangenen beiden Spielen aufgetreten sind. So müssen wir weitermachen, nur so kommen wir unten raus", sagte Florian Niederlechner, der in der 51. Minute, vier Minuten nach dem Anschlusstor von Lucas Tousart und inmitten der Berliner Drangphase, die Chance zum 2:2-Ausgleich hatte. "Da hatte ich den Ball leider auf dem schwachen Fuß und habe ihn nicht richtig erwischt", so der Stürmer.

"Aber davon abgesehen hatten wir viele Momente und hätten sogar mit 1:0 in Führung gehen müssen. Umso bitterer, dass es dann am Ende so deutlich geworden ist." Dass Dortmunds Sieg am Ende zu hoch geriet, darüber waren sich alle Protagonisten einig. "Das Ergebnis spiegelt nicht ganz unsere Leistung wider", konstatierte Kapitän Marvin Plattenhardt. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten einige Torchancen, die wir mit ein bisschen mehr Ruhe hätten nutzen müssen. Denn unser hohes Angriffspressing hat gut funktioniert. In der Schlussphase waren wir hinten etwas offener, die Dortmunder haben ihre Konter gut genutzt. Am Ende wissen wir eigentlich nicht, warum es so deutlich ausgefallen ist."

Wenn wir das gewinnen, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Marco Richter

Die mangelnde Konsequenz in beiden Strafräumen wurde der Schwarz-Elf, die wie in der Vorwoche gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) im 3-5-2 agierte, zum Verhängnis. Am Samstag kommt der FC Augsburg ins Berliner Olympiastadion, Rechtsaußen Richter nennt das Duell gegen seinen Ex-Klub "ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn wir das gewinnen, sieht die Welt wieder ganz anders aus". An Herthas Weg zweifelt Richter nicht: "Wir glauben an diesen Klub, und wir glauben an uns." Womöglich muss Schwarz gegen Augsburg seine Startelf umbauen. Abwehrspieler Filip Uremovic schied gegen den BVB mit einer Knieverletzung aus, der für ihn eingewechselte Agustin Rogel hatte bei seinem Comeback (nach Kniestauchung) einen denkbar schlechten Einstand. Der Uruguayer war erst wenige Minuten auf dem Feld, als er kurz vor dem eigenen Strafraum die Hand zu Hilfe nahm und dafür Gelb sah. Marco Reus zirkelte den von Rogel verursachten Freistoß zum 3:1 in den Winkel - es war Herthas Standard-Gegentor Nummer 17 und die Vorentscheidung in einem Spiel, das enger war, als es das Ergebnis am Ende sagte.