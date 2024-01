Richter wechselt innerhalb der Stadtgrenzen

Mathis Richter wird künftig für den Regionalligisten Bremer SV auflaufen. Der 19-Jährige wechselt vom in der fünftklassigen Bremen-Liga beheimateten SV Werder Bremen II an den Panzenberg. Richter durchlief die Jugendabteilungen des VfL Osnabrück und des SV Werder Bremen. In der Regionalliga will der 1,87 Meter große Innenverteidiger nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen.