Richter-Nachfolger gefunden: Ostermann soll Norderstedt zurück in die Spur bringen

Der FC Eintracht Norderstedt hat einen neuen Trainer. Elard Ostermann tritt die Nachfolge des jüngst geschassten Cheftrainers Jean-Pierre Richter an und soll den Nord-Regionalligisten aus dem Keller lotsen.

Exakt eine Woche hat die Suche gedauert, jetzt konnte die Trainerfrage beim FC Eintracht Norderstedt geklärt werden. Am vergangenen Dienstag sah sich der Nord-Regionalligist nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell gegen den VfB Oldenburg gezwungen, die Reißleine zu ziehen und Cheftrainer Jean-Pierre Richter von seinen Aufgaben zu entbinden. Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist der Tabellen-16. der Regionalliga Nord nun fündig geworden. Elard Ostermann übernimmt ab sofort das Kommando bei der Eintracht.

Ein Regionalliga-Experte

Ostermann kennt sowohl die Regionalliga als auch Norderstedt bestens: Als Spieler lief der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz 36-mal in der Bundesliga für den VfL Bochum und den Hamburger SV auf, spielte zudem viele Jahre in der damals drittklassigen Regionalliga Nord, darunter in der Saison 1999/2000 31-mal für den 1. SC Norderstedt.

Nach seiner aktiven Karriere wechselte der 56-Jährige an die Seitenline, zunächst beim Lüneburger SK Hansa, den er mit bescheidenen Mitteln in die Regionalliga führte. Über die Stationen TuS Dassendorf und Holstein Kiel (U 17 und U 19) landete Ostermann im Sommer 2022 bei der Reserve des FC St. Pauli II, wo er seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Seitdem war der Übungsleiter vereinslos. Nun folgt die Rückkehr ins Trainergeschäft.

"Elard hat sowohl in Lüneburg als auch in Kiel und beim FC St. Pauli hervorragende Arbeit geleistet und gezeigt, dass er sowohl mit gestandenen Herren-Teams als auch mit jungen Spielern Erfolg haben kann. Zudem kennt er die Regionalliga aus seinen vorherigen Tätigkeiten sehr gut", begründet der zukünftige Sportliche Leiter Frank Spitzer die Entscheidung für Ostermann.

Viel Erfahrung im Trainerteam

Komplettiert wird das neue Trainerteam von Andreas Prohn, Florian Rammer und Johannes Höcker. Prohn trainierte bis zum Sommer vier Jahre lang die U 19 der Eintracht und stand auch schon zwei Spielzeiten bei der ersten Herrenmannschaft an der Seitenline. Auch Rammer bringt Erfahrungen als Oberliga-Trainer (TSV Bordesholm) mit. Torwarttrainer Höcker durchlief die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München, wurde dort Deutscher A-Jugend-Meister und spielte von 2012 bis 2019 für die Eintracht.

"Zusammen mit der Mannschaft wollen wir jetzt mit voller Kraft die kommenden Aufgaben in Angriff nehmen", ist Frank Spitzer voller Tatendrang. Die Neu-Besetzung des Trainerteams bedeutet im Umkehrschluss auch, dass das Interimstrainer-Duo Jörn Großkopf und Peter Größler nach ihrem erfolgreichen Kurzeinsatz beim jüngsten 3:2-Sieg gegen Werder Bremen II in ihre ursprünglichen Positionen in der U 23 zurückkehrt.