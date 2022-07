Richter: "Lasst euch durchchecken und spielt nicht die Harten"

Das Aufatmen im ganzen Klub ist spürbar. Seit dem Mittwochmorgen steht fest, dass sich Hertha-Profi Marco Richter (24) nach seiner Hodentumor-Operation keiner Chemotherapie unterziehen muss. Jetzt meldet er sich erstmals selbst zu Wort - mit Worten des Dankes und einer klaren Botschaft.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

"Nach anstrengenden Tagen, an denen ich mir viele Gedanken und auch Sorgen gemacht habe, kam nun die gute Nachricht", schrieb Richter am Mittwochnachmittag via Instagram. "Der Tumor war zwar bösartig, ist aber erfolgreich entfernt worden, und ich brauche keine Chemotherapie und kann bald wieder voll angreifen. Wie mir meine Mitspieler, Sandro Schwarz, Fredi Bobic, Kay Bernstein und der ganze Verein geholfen haben, war unglaublich. Ich habe Nachrichten von ehemaligen Mitspielern und Gegnern bekommen, Zuspruch und Daumendrücken von Freunden und Fremden erfahren, natürlich auch von meiner Familie. Das war der Wahnsinn."

Etwas Ruhe nach dem Best-Case-Szenario

Bei Richter war bei einer urologischen Untersuchung ein Hodentumor festgestellt worden, am Dienstag vergangener Woche war der Ex-Augsburger von Dr. Bernhard Ralla, dem Leiter des uroonkologischen Zentrums an der Berliner Charité, operiert worden. Seit dem frühen Mittwochmorgen liegt das Ergebnis der Gewebeproben vor: Es ist das Best-Case-Szenario. "Wir freuen uns alle unglaublich, dass wir diese positive Nachricht bekommen haben", hatte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Mittwochmorgen erklärt. "Das Daumendrücken der gesamten Hertha-Familie hat sich gelohnt. Wir werden Marco jetzt die notwenige Ruhe nach seiner OP geben und freuen uns, wenn wir ihn in zwei bis drei Wochen wieder auf dem Platz sehen. Wir als Hertha BSC hoffen ebenso darauf, dass sowohl bei Timo Baumgartl als auch bei Sébastien Haller diese Erkrankung am Ende gut ausgeht und sie möglichst schnell wieder aufs Fußballfeld zurückkehren können."

Auch Richter wünschte in seinem Instagram-Post Unions Baumgartl und Dortmund Haller "von Herzen alles Gute - ihr werdet bald wieder auf dem Platz stehen". Zugleich gab der Offensivspieler eine eindringliche Empfehlung ab: "Lasst euch regelmäßig durchchecken und spielt nicht die Harten. Der frühzeitige Gang zum Arzt war mein großes Glück."

