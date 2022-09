Richter: "Ich hatte tatsächlich ein bisschen Bammel"

Mit einem guten Gefühl reist Hertha BSC aus Augsburg nach Hause - und das nicht nur wegen des ersten Saisonsieges, den man eingefahren hat.

Am Ende stand ein verdientes 2:0 und damit auch das Ende der Berliner Sieglos-Serie. Kurz nach der Halbzeit war es Dodi Lukebakio, der die Weichen auf Sieg gestellt hatte, ehe Marco Richter an seiner alten Wirkungsstätte für das "i-Tüpfelchen" sorgte, wie er selbst bei DAZN sagte. Der 24-Jährige gab zu, dass er auf dem Weg zum 2:0 "tatsächlich ein bisschen Bammel" hatte, "weil ich so einen schon vergeben habe".

Seine Angst war letztlich unbegründet - und ein Tor, das ein weiterer Schritt zurück in sein altes Leben war. Richter will nach seiner Hodenkrebserkrankung zurück zu alter Stärke finden und befindet sich auf einem guten Weg, wie Herthas Trainer Sandro Schwarz feststellte.

"Es ist sensationell, dass er wieder bei uns. Wir wissen alle, wie schwierig es ist nach so einer Krankheit. Es freut mich, dass er auf dem Platz steht und seiner Fußball-Leidenschaft wieder nachgehen kann."