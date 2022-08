Richter: "Ich denke positiv an die Zukunft"

Sechseinhalb Wochen nach der Bekanntgabe seiner Hodenkrebs-Erkrankung gab Stürmer Marco Richter sein Comeback für Hertha BSC. Und trotz der 0:1-Niederlage gegen Dortmund sieht der 24-Jährige die Berliner auf der richtigen Weg.

Stand wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz: Hertha-Stürmer Marco Richter. picture alliance/dpa

Das wäre ja auch zu schön gewesen: Der Distanzschuss von Marco Richter flog verheißungsvoll in Richtung BVB-Tor, aber Schlussmann Gregor Kobel brachte noch die Fingerspitzen dran und der Ball klatsche in der 75. Minute nur ans Aluminium. "Schade, dass er nur an die Latte gegangen ist und nicht rein. Das wäre ein noch besseres Comeback gewesen", musste auch Richter nach dem 0:1 gegen Borussia Dortmund zugeben. Aber auch ohne Tor war es ein besonderes Spiel für den 24-Jährigen.

Vor sechseinhalb Wochen war bekannt geworden, dass bei Richter ein Tumor im Hoden gefunden wurde. Anschließend musste er operiert werden und war vor knapp drei Wochen wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. "Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Das war heute etwas ganz Besonderes - auch wenn ich lieber gewonnen hätte", sagte Richter. Zwar merke er, dass er noch nicht wieder ganz fit sei. Aber: "Viel ist das nicht. Ich denke positiv an die Zukunft."

Die Punkte - nur eine Frage der Zeit?

Sportlich allerdings sieht es bislang alles andere als positiv aus, der Hauptstadtklub steckt mit einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. "Wenn wir weiter so agieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten drei Punkte holen", glaubt der Hertha-Stürmer. Er findet vor allem Veränderungen im direkten Umfeld der Mannschaft positiv: "Man merkt schon, dass sich einiges ändert. Auch mit dem Trainer, mit allem drumherum. Es ist professioneller, auch mit der Kabine." Das seien zwar nur Kleinigkeiten, aber zum Beispiel der eine oder andere Co-Trainer helfe dem Team weiter.

Doch gute Laune reicht nicht für den Klassenerhalt, das weiß auch Richter. "Ein Punkt nach vier Spielen ist natürlich scheiße, ganz klar", formuliert er klar. Da kommt seine Rückkehr zum Ex-Klub FC Augsburg am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ganz gelegen. Auch der FCA surft nach zwei Niederlagen in Folge nicht gerade auf einem Formhoch. Das macht Rückkehrer Richter Hoffnung: "Ich will da hinfahren und gewinnen."