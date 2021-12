Richards: "Wir fühlen uns wie Brüder"

Mit ihren ersten Bundesligatreffern in Freiburg erweitern zwei Verteidiger die Hoffenheimer Liste der Torschützenliste auf rekordverdächtige 15 Spieler.

Kurz vor dem Abschluss dieses für David Raum so bemerkenswerten Fußballjahres 2021 erfüllte sich der U-21-Europameister und A-Nationalspieler seinen nächsten kleinen Traum: Im 14. Spiel schoss der Linksverteidiger ein erstes Tor in der Bundesliga. Schon in der dritten Spielminute war Raum links durchgebrochen, eilte mit Tempo Richtung Tor und stellte verwundert fest, dass alle Freiburger zurückwichen und keiner ihn zu stellen versuchte. "Ich habe mir gedacht, dass ich noch ein paar Meter laufen und einfach mal schießen soll", erklärte der passionierte Vorbereiter und drosch den Ball mit Wucht ins lange Eck, "dass er dann so reingeht, ist natürlich schön. Das war ein fantastisches Gefühl und ein recht schönes für mein erstes Bundesligator. Schön auch, dass ich noch einen Assist geben konnte."

In der Nachspielzeit servierte Raum per Eckball den Ball für seinen Abwehrkollegen Chris Richards, der zum umjubelten 2:1-Siegtreffer einköpfte. Auch für den US-Amerikaner der allererste Treffer in der Bundesliga. "So ein Tor in der Nachspielzeit kannst du nicht vergessen, das ist sehr besonders für mich und macht mein erstes Tor noch bedeutsamer", freute sich Richards.

Damit erhöht sich die Liste der Hoffenheimer Torschützen auf erstaunliche 15 verschiedene Spieler. Das gab es zuvor im Oberhaus für die Kraichgauer zuvor nur in der Saison 2017/18 unter Julian Nagelsmann, damals freilich in der gesamten Spielzeit. Nach 15 Spieltagen überbot diesen Wert bislang erst ein Team: Dortmund 2018/19 mit 16 Torschützen.

Wir schweben auf einer Erfolgswelle. Raum

Das spricht einerseits für eine unberechenbare Offensive der TSG aufgrund von variablen Mustern und einer entschlosseneren Strafraumbesetzung. Aber auch für ein gut funktionierendes Kollektiv. "Wir fühlen uns wie Brüder und geben alles füreinander auf dem Platz, das sieht man, und das zeichnet uns aus", erklärt Richards.

Und auch Raum erkennt einen sich verfestigenden Zusammenhalt: "Wir pushen uns gegenseitig zu Höchstleistungen und haben auch schwierige Phasen im Spiel überstanden", so der 23-Jährige und ergänzt: "Dann kommt auch noch mal frischer Wind von draußen, das ist extrem wichtig, wenn du am Ende noch den Lucky Punch setzen willst, genau das macht uns im Moment aus."

In Hoffenheim sind sie weiter erfolgshungrig und wollen nach dem Vorrücken auf den Champions-League-Rang vier nun am Mittwoch im nächsten Spitzenspiel beim nur einen Punkt besseren Dritten in Leverkusen nachlegen. "Wir schweben auf einer Erfolgswelle, daran wollen wir anknüpfen", versichert Raum, "wir werden uns auf Leverkusen einstellen, einen guten Matchplan bereitlegen und probieren, die nächsten drei Punkte zu holen." Aktuell ist der TSG nach vier Siegen in Folge jedenfalls einiges zuzutrauen.