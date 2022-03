Ricciardo positiv auf das Coronavirus getestet - Auftaktrennen nicht in Gefahr

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo hat sich mit COVID-19 infiziert. Beim ersten Saisonrennen, dem Grand Prix von Bahrain, kann er aber starten.

Daniel Ricciardo ist am Coronavirus erkrankt. picture alliance / IPA

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo ist kurz vor dem Saisonauftakt positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit auch für die letzten Testfahrten in Bahrain aus. Das teilte sein McLaren-Team am Freitag mit. Der 32 Jahre alte Australier hatte seit Mittwoch über Unwohlsein geklagt. Ricciardo habe sich gemäß den Vorschriften isoliert, werde aber "rechtzeitig" vor dem ersten Saisonrennen am nächsten Sonntag aus der Quarantäne entlassen, hieß es.

Im Wüstenstaat Bahrain findet am 20. März das erste von 23 geplanten Formel-1-Rennen in diesem Jahr statt. Die letzten Tests vor dem Saisonauftakt wird Ricciardos britischer Teamkollege Lando Norris am Samstag bestreiten.