Ribery liebäugelt mit zeitnaher Bayern-Rückkehr

Das würde sicherlich viele Münchner Fans freuen. Franck Ribery, aktuell Techniktrainer bei US Salernitana, kann sich nach kicker-Informationen einen Trainerposten am Campus beim FC Bayern vorstellen. Dafür absolviert er gerade den Trainerlehrgang.

Immer noch regelmäßig in München: Franck Ribery, hier im Mai 2023 beim Heimspiel gegen RB Leipzig. DeFodi Images via Getty Images

Vor gut vier Jahren hatte sich Franck Ribery nach der Saison 2018/19 nach dann zwölf Jahren als Spieler aus München verabschiedet. Anschließend suchte er noch ein neues Abenteuer in Italien, spielte zuerst noch bis 2021 bei der AC Florenz, danach für ein weiteres Jahr bei US Salernitana, wo er seine aktive Karriere letztlich beendet hat. Dem Verein aber blieb er erhalten, er arbeitet bei den Italienern, bei denen seit Januar unter anderem Jerome Boateng unter Vertrag steht, aktuell als Techniktrainer. Nebenbei macht der einstige Flügelspieler den Trainerschein, absolviert die Ausbildung, um die Lizenz zu erhalten, als Cheftrainer eine Mannschaft zu übernehmen.

Nach kicker-Informationen kann sich der Franzose schon jetzt eine zeitnahe Rückkehr zum FC Bayern vorstellen: Der 40-Jährige, der nach wie vor einen Wohnsitz in der bayerischen Landeshauptstadt hat und gerne Zeit in München verbringt, liebäugelt mit einem Trainerposten im Nachwuchsbereich von Bayern München. Sein Sohn Seif Ribery trainiert und spielt am Bayern-Campus in der U 13. Ribery selbst war erst Ende Januar bei einer Einheit seines Sohnes dabei und kickte mit dem Juniorenteam.

Der Kontakt der Bayern zu Ribery riss nie ab

Der Kontakt zum Publikumsliebling, der mit dem FCB neunmal die Meisterschaft, sechsmal den DFB-Pokal, einmal die Champions League sowie die Klub-Weltmeisterschaft gewann und 2013 zu Europas Fußballer des Jahres gekürt wurde, riss vonseiten des Klubs nie ab. Gut möglich, dass es zu einer Wiedervereinigung kommt. Aber erst will Ribery eben die Grundvoraussetzungen dafür schaffen und die Lizenz für ein potenzielles Engagement beim FC Bayern erwerben.