Ribery erleidet nach Autounfall leichte Gehirnerschütterung

Franck Ribery hat sich bei einem Autounfall in Italien eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Er kam aber mit dem Schrecken davon.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Paestum in der Nähe von Salerno. Ribery selbst saß nicht am Steuer. Der 38-Jährige wird einige Ruhetage verbringen müssen, teilte der Erstligist US Salernitana mit, bei dem der Flügelspieler seit Beginn dieser Saison unter Vertrag steht.

Das Team aus Salerno ist in der Serie A Tabellenletzter mit zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Ribery kam in der laufenden Saison auf 17 Einsätze, ein Tor gelang ihm dabei nicht. Der Franzose war 2021 aus Florenz nach Süditalien gewechselt.

Am kommenden Freitag ist US Salernitana nach vier Remis in Folge beim Tabellendritten Inter Mailand gefordert.

