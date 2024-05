Rhein-Neckar Löwen verleihen Rückraumspieler an Kellerkind

Mit Robert Timmermeister verlässt ein Halblinker die Rhein-Neckar Löwen. Der 21-Jährige wird für eine Saison verliehen.

Der HBW Balingen-Weilstetten wird sich für die kommende Saison einen Rückraumspieler von den Rhein-Neckar-Löwen ausleihen. Mit Robert Timmermeister kommt ein ehemaliger U21-Nationalspieler. Das teilten die beiden Vereine am heutigen Mittwoch (8. Mai) mit.

"Ich freue mich darüber, dass uns für die kommende Saison Robert Timmermeister im linken Rückraum und vor allem im Innenblock der Abwehr zur Verfügung stehen wird", erklärte der Balinger Geschäftsführer Felix König.

Von den Junglöwen ins Bundesligateam

"Da ich jetzt den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga gehen möchte, habe ich mit Balingen für mich als junger Spieler eine super Lösung gefunden", so Robert Timmermeister. Nach guten Gesprächen mit dem künftigen HBW-Trainer Matthias Flohr sei er bereit, sich der Situation zu stellen und mit der Mannschaft in der 2. Liga wieder anzugreifen. "Das reizt mich ungemein und da möchte ich einfach mit dabei sein und meinen Teil dazu beitragen."

2019 wechselte Timmermeister in seinem zweiten B-Jugendjahr ins Handball-Jugendinternat der Rhein-Neckar-Löwen und spielte sich nach und nach in den Fokus der Profis. Seit November 2022 steht er fest im Kader von Sebastian Hinze. Nach dieser Saison, die mit dem Gewinn des DHB-Pokals gekrönt wurde, wurde Timmermeister von den Rhein-Neckar-Löwen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und anschließend in die erste dänische Liga zu KIF Kolding ausgeliehen.

Löwen erhoffen sich "nächsten Schritt in sportlichen Entwicklung"

"Nach seiner ersten Saison in Kolding und intensivem Austausch mit Robert sowie den zuständigen Trainern haben wir uns für diese Lösung entschieden, die für alle Beteiligten die optimale Konstellation darstellt. Wir erhoffen uns davon den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung", sagt Jennifer Kettemann zu dem vereinbarten Wechsel vom dänischen Klub KIF Kolding zum baden-württembergischen Traditionsverein.

Robert Timmermeister unterschrieb 2023 bei den Löwen seinen ersten Profi-Vertrag. Die Erfahrung in Kolding möchte der 21-Jährige nicht missen. "Für jeden Sportler ist eine Station im Ausland eine Bereicherung, für die sportliche Entwicklung, aber auch für die persönliche. Für die Zukunft möchte ich wieder in Deutschland sein und sehe mit der Leihe nach Balingen das bestmögliche Arrangement."