Rhein-Neckar Löwen sind in Balingen "stabil geblieben"

Aus dem dritten Sieg in Folge ist für die Gallier nichts geworden. In der ausverkauften SparkassenArena konnten sie den Rhein-Neckar Löwen zwar bis in die Schlussphase Paroli bieten, verloren aber mit 31:33 (17:18). Für die Löwen war es nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Folge wieder ein Sieg.

"Es war genau das, was wir erwartet hatten - eine sehr heiße Halle, eine Balinger Mannschaft, die aus einer guten Phase kommt. Wir waren aber auch bereit und macheneins unserer besten Auswärtsspiele. Es war eine sehr ausgewogene Leistung in allen Mannschaftsteilen - Abwehr, zweite Welle, Torwart, Angriff", freute sich Löwen-Spielmacher Juri Knorr nach der Partie.

"Auf Grund der Leistung, die wir an den Tag gelegt haben, bin ich heute eigentlich zufrieden", meinte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Schlusspfiff, räumte jedoch auch ein, dass seine Jungs große Probleme hatten die Angreifer der Rhein-Neckar-Löwen in der Abwehr zu stellen. "Wir haben vielleicht auch ein paar freie Torchancen zu viel liegen gelassen und das reicht am Ende dann in der Summe, dass wir heute in einem Spiel auf Augenhöhe den Kürzeren gezogen haben", so die Analyse des HBW-Coaches nach dem Schlusspfiff.

Löwen "haben unseren Stiefel heruntergespielt"

Über weite Strecken der Partie war es ein Duell auf Augenhöhe, ausgenommen waren da vor allem zwei Phasen. Zunächst erkämpfte sich der HBW Balingen-Weilstetten eine Serie zum 10:7, die aber konnten die Löwen dann wieder nach einer Auszeit mit fünf eigenen Treffern zum 10:12 kontern. Ansonsten war es über weite Strecken eng, Kleinigkeiten ließen das Pendel mal zur einen, mal zur anderen Seite ausschlagen.

"Natürlich war das Spiel eng und David (Späth, Anm.) rettet uns in einigen Situation. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir die Kontrolle über die Partie hatten. Ich hatte ein wenig Angst, dass wir uns zu sicher sind", so Juri Knorr, denn den guten Pausenstart zum 17:20 hatte man beim 23:23 wieder aus der Hand gegeben.

"Wir haben genau das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Wir haben einfach unseren Stiefel herunter gespielt. Wir hatten kaum Schwankungen in unseren Spiel, wir sind gegen eine gute Balinger Mannschaft stabil geblieben, deshalb bin ich stolz auf die Mannschaft", so Knorr abschließend, auch wenn die Entscheidung erst mit Kohlbachers Tor zum 30:32 und dem anschließenden missglückten Anspiel von Heinzelmann auf Grahovac entschieden wurde.