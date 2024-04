Rhein-Neckar Löwen: Sebastian Hinze hofft auf Verbleib von Juri Knorr

Juri Knorr soll die Rhein-Neckar Löwen unbestätigten Medienmeldungen zu Folge spätestens 2026 verlassen wollen. Sein Trainer spricht über die Gerüchte - und gibt sich dabei kämpferisch.

Die Zukunft von Juri Knorr ist eines der größten Themen der vergangenen Tage. Der Mittelmann von den Rhein-Neckar Löwen soll den Verein vorzeitig verlassen wollen, um nach Aalborg zu wechseln.

Das Gerücht hat für viel Wirbel gesorgt, nicht aber bei einem Löwen-Verantwortlichen. "Das hat mich diese Woche wenig tangiert. Natürlich bekommt man mit, dass es diese Gerüchte gab, aber es sind Gerüchte", sagte Trainer Sebastian Hinze am Freitagabend bei Dyn.

Auch der zukünftige Sportliche Leiter Uwe Gensheimer hat sich zu den Gerüchten geäußert. "Es war ein Aufprall, aber wir sind intern ganz ruhig", schilderte er in der Halbzeitpause beim Heimspiel gegen den BHC.

Hinze macht Hoffnung auf Knorr-Verbleib

Der Linksaußen, der gerne vor seinem Abschied und der Übernahme des Jobs abseits des Parketts nochmal auf der Platte stehen möchte, hat "nicht mitbekommen, dass jemand aus Aalborg angerufen", so Uwe Gensheimer.

Löwen-Trainer Sebastian Hinze zeigte sich unterdessen sehr optimistisch. "Ich freue mich darauf, mit ihm bis zum Ende seiner Vertragsdauer zusammenzuarbeiten", verkündete er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Derzeit seien es "nur Gerüchte und dann schauen wir, was die Zukunft bringt", ergänzte Hinze. Dabei erklärter er auch: "Natürlich spreche ich mit Juri, wir sprechen jeden Tag. Wir arbeiten gut zusammen."

In der täglichen Arbeit mit seinem Schützlingen habe er zudem nicht erkennen können, dass die Gerüchte Juri Knorr hemmen würden. "Er hat ein sehr stabilen Eindruck gemacht, in den letzten Wochen sowieso. Er hat uns viel gegeben in den letzten Wochen", lobte Hinze den Spielmacher.

