Rhein-Neckar Löwen präsentieren neuen Nachwuchskoordinator und U19-Trainer

Die Rhein-Neckar Löwen haben die Suche nach einem neuen Nachwuchskoordinator und U19-Coach erfolgreich abgeschlossen. Der Bundesligist reagiert somit auf den Abgang von Daniel Haase zum TUSEM Essen.

Ab Sommer 2024 wird Martin Berger beim zweimaligen Deutschen Meisters und Pokalsiegers die Rolle als ls Nachwuchskoordinator und U19-Coach übernehmen. Der 32-jährige A-Lizenzinhaber tritt die Nachfolge von Daniel Haase an, der zum Zweitligisten TuSEM Essen wechselt.

"Martin Berger erfüllt unser hohes Anforderungsprofil für die beiden Tätigkeiten als Nachwuchskoordinator und U19-Trainer in allen Belangen", so der Sportliche Leiter Rolf Bechtold. "Nach Daniel Haase tritt er zwar ein schweres Erbe an, aber aufgrund seiner hoch interessanten Vita bringt Martin sehr viele Erfahrungswerte zu uns mit. Davon können wir nur profitieren."

"Die Junglöwen sind eine Top-Adresse im deutschen Nachwuchshandball", sagte Martin Berger selbst. "Als Nachwuchskoordinator bin ich zuversichtlich, dass wir im Trainer- und Betreuerteam schnell eine gemeinsame Basis schaffen und die Werte der Junglöwen in allen Mannschaften auf dem Spielfeld verkörpern werden."

Von den Füchsen Berlin nach Dormagen

Der gebürtige Berliner trainierte vier Jahre lang die U15 und U17 bei den Füchsen Berlin. Nach Abschluss seiner A-Lizenz im Herbst 2020 begab er sich auf eine Hospitationsreise durch Europa und Afrika. Bei Vereinen wie BM Granollers, Skjern Handbold, HBC Nantes und dem FC Porto erweiterte Berger sein Spektrum im europäischen Nachwuchshandball.

In Afrika unterstützte er die Organisation Play-Handball durch Trainer-Fortbildungen und als Mentor für junge Freiwillige aus Deutschland. Seit Sommer 2022 ist Berger hauptberuflich in der Anschlussförderung beim TSV Bayer Dormagen als U19- und U23-Trainer tätig.